Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizan su primera discusión en 'Ni que fuéramos Sálvame'

MADRID, 13 (CHANCE)

La nueva era de Sálvame está a punto de comenzar con una nueva versión mejorada en diferentes plataformas de streaming, un sistema nuevo para los colaboradores que afrontan con muchas ganas esta nueva aventura. Así lo han confesado los integrantes del nuevo formato, 'Ni que fuéramos Sálvame', que han tenido este lunes su primer contacto en el canal Quickie.

A partir del próximo miércoles, los espectadores podrán disfrutar de las polémicas y las emociones de Sálvame de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas en YouTube, Twitch y otras plataformas. Con María Patiño al frente del corrillo de colaboradores, entre los que se encuentran Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés y Pilar Vidal, este programa promete una experiencia televisiva única y novedosa en todos los aspectos.

Según Óscar Cornejo, uno de los creadores del programa, esta iniciativa comenzó como un juego hace apenas 35 días, explorando el término "quickie" como inspiración para su propuesta televisiva. A pesar de que Belén Esteban ha dejado claro que no se quiere ver envuelta en las polémicas de sus compañeros, ha sido Kiko Matamoros quien ha expresado su firme determinación de expresarse con libertad en el nuevo formato: "Nosotros no tenemos orden ni de ir a por nadie, yo hablo por mi. También quiero decir que yo hablo por mi, que no se me meta en los temas de otro y en lo que critiquen mis compañeros".

Un pequeño rifi rafe que no ha quedado ahí, ya que posteriormente 'La Patrona' ha comentado que medio Benidorm verá el programa gracias a su madre, que ha ayudado a todos sus amigos a instalar las diferentes plataformas para poder ver el programa en sus televisores. Es por ello que Kiko ha recalcado que no toda su audiencia es mayor, algo que Óscar ha corroborado confirmando que el público objetivo de Sálvame se encuentra en el rango de edad de 25 a 44 años.

Además, todos y cada uno de los protagonistas han expresado sus sentimientos ante esta nueva etapa de sus vidas. María Patiño, por su parte, ha confesado que "yo sobre todo es la primera vez que voy a ser streamer y estoy emocionada". También Lydia Lozano ha comentado su emoción por este proyecto: "La verdad es que cuando te llaman para decirte que vamos a hacer esto, es que me daba igual el formato, yo dije creo que hay que hacerlo".

En un emotivo alegato, Belén Esteban ha expresado su entusiasmo por regresar al programa y trabajar con sus compañeros de equipo: "Bueno, yo simplemente quiero agradecer a mis compañeros, a los que estamos hoy aquí. Quiero agradecerles volver a trabajar con ellos. quiero referirme a mucha gente, que desde que se acabó sálvame. Sabemos hacer sálvame. Va a ser sálvame pero a lo salvaje. Venimos con muchas ganas y con mucha ilusión. Tengo una corazonada que me dice que va a salir bien".

A pesar de que han confirmado que por el momento contarán con la ausencia de Terelu Campos y Kiko Hernández - aunque este último puede que se incorpore al equipo en unas semanas -, todos han echado de menos a Jorge Javier Vázquez y han recordado los buenos momentos que han pasado junto a él: "La verdad es que son tantos años trabajando con tanta gente que es verdad que vamos a echar de menos a mucha gente".