Belén Esteban le lanza un mensaje a Arelys en su regreso a 'Sálvame'

MADRID, 26 (CHANCE)

Después de su esperada reaparición en televisión el pasado viernes en el 'Deluxe', Belén Esteban vuelve a su trabajo en 'Sálvame' y lo hace practicamente recuperada de su lesión y con las pilas cargadas. "Muy largo se me ha hecho. Te emocionas porque ves a mucha gente que hace tiempo que no ves, soy muy llorona. Ver a mi equipo, a mis compañeros, como estoy tanto con ellos les tienes mucho cariño" ha explicado en su regreso dejando claro que tiene muchas ganas de retomar la rutina: "No he estado tres meses bien y no quiero pensar en lo de atrás, quiero tirar para adelante".En esta ocasión la de Paracuellos no perdió la oportunidad de defender una vez más a su amiga Anabel Pantoja tras su paso por 'Supervivientes' aunque cree que no hubiera sido la ganadora. "Me hubiera encantado que Anabel viniera en helicóptero, para mí el mejor ha sido Alejandro como superviviente, pero ella se lo merecía por todos los programas que nos ha dado" ha dejado claro Belén en su regreso.Apoyando a su íntima amiga en cada uno de los pasos que da, Belén le lanzó un mensaje muy claro a la madre de Yulen, Arelys, por la actitud y las palabras que ha tenido para Anabel: "Creo que Arelys se ha equivocado, su hijo es mayorcito para saber lo que tiene que hacer". Si algo tiene claro Belén es que su amiga tiene muchas ganas de volver a Madrid para reunirse con su nuevo amor: "Ella está deseando volver para ver a Yulen".