Belén Esteban nos cuenta cómo fue el cumpleaños sorpresa de Eugenia Martínez de Irujo

MADRID, 6 (CHANCE)

Haciendo gala de una amistad íntima que desconocíamos hasta que Eugenia Martínez de Irujo asistió a su fiesta de cumpleaños en la discoteca Kapital, Belén Esteban explicaba recientemente en una cena solidaria a la que ambas asistieron - y en la que presumieron de complicidad ante las cámaras - que la hija de la Duquesa de Alba y ella se conocían desde hace muchos años, cuando una salía con Francisco Rivera y la otra con Jesulín de Ubrique, y que después de años 'distanciadas' habían retomado el contacto hacía una temporada y no tenía más que buenas palabras para la Duquesa de Montoro.

Y ahora, demostrando hasta qué punto llega su amistad, Belén no dudó en viajar hasta Sevilla el fin de semana para asistir a la fiesta de cumpleaños sorpresa que Tana Rivera organizó en honor de su madre, que el pasado 26 de noviembre cumplía 53 años. A través de las redes sociales de 'la princesa del pueblo' vimos cómo es de especial su relación con Eugenia, tan sorprendida como encantada con la inesperada presencia de la colaboradora en su gran celebración sevillana.

A su llegada a Madrid después de un fin de semana de lo más divertido en Sevilla, Belén nos ha contado cómo lo ha pasado en el cumpleaños de Eugenia: "Muy bien, muchas gracias". Confesando que para ella no es la Duquesa de Montoro sino "mi buena amiga Eugenia", la colaboradora ha desvelado que todo fue "muy bonito" y que la diseñadora no se esperaba nada, "era sorpresa". "Lo ha hecho su hija y nos encantó a ella y a todos los que nos invitaron", ha apuntado sonriente.

Además, y aprovechando su estancia en Sevilla, Belén disfrutó de la gastronomía andaluza en muy buena compañía, la de Anabel Pantoja y Raquel Bollo, a quienes define como "muy buenas" anfitrionas. "Vengo muy contenta de Sevilla y muy bien", ha afirmado, sin mojarse sobre un posible regreso de la sobrina de Isabel Pantoja a televisión: "No lo sé, yo cuando estoy con ella no hablo de si va a volver o no, pero yo la he visto muy bien".

Por último y sin ocultar una sonrisa, Belén se ha pronunciado sobre sus confesiones sobre la buena salud de su vida sexual a David Broncano en su reciente visita a 'La Resistencia', confesando que "no se lo vuestro, pero el mío va fenomenal". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!