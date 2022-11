Belén Esteban nos habla de cómo pasará estas Navidades

MADRID, 17 (CHANCE)

Belén Esteban está más activa que nunca, este mediodía hemos podido estar con ella en un supermercado DÍA porque tiene nuevas novedades acerca de sus patatas 'Sabores de la Esteban' con motivo del Mundial de Futbol. La colaboradora de televisión nos ha avisado que va "a sacar patatas de jamón y campensinas", así que no ha dudado en animar a todo el mundo "que se tomen su vinito con sus patatas de jamón o campensinas" viendo el fútbol.

No solo eso, la de Paracuellos no nos ha dado más pistas, pero sí que nos ha confirmado que en diciembre va a sacar otro producto: "Ahora en diciembre voy a sacar otra cosita". Muy emocionada, sí que nos confirmaba que "estamos muy contento, está funcionando muy bien, trabajando mucho" con su marca 'Sabores de la Esteban'.

Belén nos ha hablado de las Navidades y nos ha explicado que este año las va a pasar "como todo el mundo, en familia" y es que a la colaboradora esta fecha "me gustan mucho, lo celebramos mucho. Nos juntamos todos en mi casa, siempre me toca a mí (risas)" y asegura que es ella la que se pone al mando de las cocinas: "cocino yo, pero algunas cosas las compro hechas porque somos mucho".

Deseando que lleguen estos días tan familiares, Belén ha explicado qué habrá en su mesa de Navidad: "soy de sopa de marisco, ensaladilla, cabrito, que me encanta, entremeses... mi madre come pescado porque es más mayor" y por supuesto qué deseos tiene para el año que viene: "que esté bien, que no nos falte el trabajo y que mi empresa vaya bien, que todos los míos estén bien".

Tras haber pasado un año complicado por su rotura de tibia y peroné, a Belén le ha costado asimilar que su recuperación iba a ser larga... pero lo cierto es que ya está más contenta, sobre todo porque ya ha vuelto a su trabajo en 'Sálvame', que le viene fenomenal para entretenerse.

En este contexto, la colaboradora tiene claro cuándo será su final televisivo: "si algún día tiene que acabar 'Sálvame', yo acabaré con 'Sálvame', lo tengo clarísimo" y también ha aprovechado para dejar claro que se siente "muy orgullosa donde trabajo aunque haya cosas en las que no estoy de acuerdo", pero si piensa en el futuro... "yo quiero otras cosas en mi vida, estoy muy agradecida a la televisión, pero quiero hacer otras cosas".

Hablando precisamente del futuro, Belén nos ha confesado lo bien que le ha venido su relación sentimental y posterior matrimonio con Miguel... muy enamorada, asegura que no quiere ser un problema el día de mañana cuando sea mucho más mayor: "si yo estoy mal quiero que me lleven a un residencia, buena, pero no quiero que nadie esté pendiente de mí en ese sentido. Yo estas cosas ya las he hablado, no quiero que me dejen sola, pero no quiero que sean esclavos de mí".

Y... ¡atención! porque Belén nos ha confirmado que pasará de nuevo por el altar con Miguel: "él se quiere casar por la iglesia, pero a mí me da pereza, pero yo creo que él se lo merece. Ahora no estoy yo para organizar nada", aunque todavía no sabe la fecha ni tiene nada organizado: "veremos, todavía no quiero decir nada".