Belén Esteban le pide a Jorge Javier Vázquez que el día 23 esté en 'Sálvame Diario'

MADRID, 7 (CHANCE)

Belén Esteban ha paralizado 'Sálvame Diario' esta tarde para lanzar un mensaje a Jorge Javier Vázquez y es que ya lo venía avisando desde las 16h. Quería hablar y lo ha hecho, sin interrupciones y con la cámara en primer plano. Sin pelos en la lengua, la colaboradora se ha acordado del presentador y le ha hecho una petición para que esté el último día del programa.

"Yo vengo hoy sin maquillar como Rosalía porque somos artistas las dos y no me hace falta maquillaje, me quiero dirigir a una persona" comenzaba diciendo la de Paracuellos, augurando que lo que quería contar iba a ser importante. Esta vez no ha sido ni Jesulín de Ubrique, ni María José Campanario, ni Alicia Senovilla... se ha dirigido directamente a Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora ha asegurado que el presentador "es una persona muy especial para mí" a pesar de haber tenido "mil enganchadas con él" y por eso quiere que "el día 23 tienes que hacer un esfuerzo, estar aquí, porque todos mis compañeros y yo te necesitamos" ha confesado.

Pero no ha sido tan directa, la Esteban primero ha dejado claro que ahora que saben que el programa va a acabar "todo el mundo nos critica", pero "cuando hacíamos un 20 o un 30 de audiencia no había cojones a meterse con nosotros". Es por eso por lo que la colaboradora ha querido hablar en nombre de todos sus compañeros para que el dueño del cortijo sí que esté ese día tan especial.

Muy emocionada, no ha podido contener las lágrimas y ha asegurado que "no lloro de pena, lloro de alegría" y ha concluido su mensaje haciéndole la siguiente petición: "me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos y para mí el mejor presentador que hemos tenido en Mediaset y en España se llama Jorge Javier Vázquez, esto va por ti. Te quiero".