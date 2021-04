Belén Esteban presenta su marca con una sonrisa en su rostro

MADRID, 23 (CHANCE)

Belén Esteban ha presentado hoy a los medios de comunicación la línea de gazpachos y salmorejos que ha creado bajo el nombre de 'Sabores de la Esteban' y lo cierto es que la hemos visto con una sonrisa de oreja a oreja porque este proyecto es algo que hace en honor a sus padres.

En cuanto a cómo surgió el proyecto, Belén asegura que: "Me lo dijo mi amigo Rubén y mi marido sobretodo, estoy muy contenta con el resultado" y además, nos ha explicado que es algo que ha hecho pensando en sus padres: "Mucho de mi padre, sabores de 'La Esteban' van en honor a mi madre y a mi padre".

Lo que sí que ha querido dejar claro la Esteban es que: "La tele no lo voy a dejar, pero quiero que la gente prueben mis productos, estoy muy orgullosa con lo que he hecho". También ha aclarado que el tema de la casa de Toño Sanchís, que después fue suya: "Ya está todo arreglado, la casa ya está puesta a nombre de la persona a la que se la vendí".

En cuanto a la relación de su hija con Julia Janeiro, Belén Esteban asegura que: "No voy a hablar de eso, son cosas de la hermanas y no voy a hablar de eso". Y es que después de haberse convertido en protagonista estas últimas semanas, la colaboradora de televisión ya ha asegurado que no piensa hablar de la hermana de su hija.