Belén Esteban no puede contener las lágrimas al recibir un mensaje de su madre en plena rueda de prensa

MADRID, 27 (CHANCE)

Belén Esteban vivió este viernes un día de lo más especial: por la mañana presentó la nueva propuesta de 'Sabores de la Esteban' ante todos los medios y por la noche disfrutó de la 'Sálvame Fashion Week' con todos sus compañeros. Muy emocionada, la de Paracuellos tuvo unas bonitas palabras hacia toda su familia en la rueda de prensa que organizó, pero también lanzó algún que otro dardo a Jesulín de Ubrique.

La colaboradora se llenó de halagos al hablar de su marido, Miguel Marcos, asegurando que "no somos el matrimonio perfecto, pero yo le quiero mucho y él a mí. Me di cuenta todo lo que le quería cuando estuvo conmigo en todo momento cuando me lesioné". "Él es el amor de mi vida, sin lugar a duda". Por su parte, Miguel, se dejó ver al fondo del salón con una gran sonrisa, mientras Belén hablaba con los medios de comunicación.

La Esteban lloró al mencionar a su hermano y a su marido, agradeciéndoles todo el apoyo que ha recibido, pero sin duda el momento más emotivo lo vivimos antes de la rueda de prensa, cuando recibió un mensaje de su madre muy emotivo, que la hizo llorar.

Más adelante, la colaboradora leyó el mensaje que recibió de su madre: "Mucha suerte hija, te desea tu madre, te quiero, si tu padre te viera estaríamos los dos sentados en primera fila, te queremos mucho", muy emocionada explicaba que "yo soy muy emocional y ahora los haters me harán memes pero me da igual".

Agradecida por la presencia de la prensa "aunque los pongo verdes cuando están fuera de mi casa, también están allí para los momentos importantes así que gracias" sí que quiso hacer hincapié en la paciencia que han tenido los profesionales cuando se ha desesperado ante las cámaras: "agradezco a la prensa que aquí hay una reportera que la conozco de 20 años y le he pegado cada portazo que no sé cómo está aquí".

Cuando le preguntaron sobre Jesulín, Belén dejó las cosas claras: "De ese señor no hablo solo espero que cocine bien en Masterchef. No hablo de él por la persona que me ha dicho que no hable de él pero vamos tengo para hablar no un Deluxe, si no 120, pero no voy hablar por respeto a ella".

Se le preguntó también si desea que Jesulín gane el concurso y ella respondió como siempre ha hecho, con claridad: "¿Desearon que yo ganara Gran Hermano? Pues allí te he contestado todo". Además recalcó que "mi familia somos tres y el padre es el padre, pero ella tiene su padre real que se llama Miguel Marcos Marte".

Por último, sobre la expansión internacional de su empresa, Belén confirmó que "ahora estamos en Reino Unido, que estoy a punto de enviarle unas neveras llenas con el gazpacho, al Rey Carlos para que se deje de té y tome un buen gazpacho español". "Iremos al extranjero porque quiero ser internacional". Sin miedo a nada, la colaboradora terminó anunciando que "ahora queremos ir a París, pronto llegaremos a todos lados, hasta Estados Unidos, aunque es más difícil. Pero todo lo que me propongo lo consigo".