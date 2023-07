Belén Esteban reacciona a los rumores de crisis con Miguel Marcos

MADRID, 10 (CHANCE)

Disfrutando de un merecido descanso tras el final de 'Sálvame', Belén Esteban está de nuevo en el ojo del huracán mediático por los rumores de crisis con su marido Miguel Marcos, con el que lleva una década de estable relación y con el que el pasado 22 de junio celebró su cuarto aniversario de boda.

Ha sido el programa 'Fiesta' el que ha revelado que la colaboradora estaría atravesando una "fuerte crisis" con el conductor de ambulancias que, a pesar de que en ningún caso significaría una separación, sí implicaría que pasan por uno de sus "peores momentos" como pareja.

Una información que ha sorprendido a la 'princesa del pueblo' disfrutando de unos días de vacaciones en Canarias con Anabel Pantoja en los que, además de lucir palmito en bañador en un barco con el que surcaron las aguas del Atlántico, también asistió a los conciertos de artistas como Rosalía, Maluma o Manu Carrasco.

Un viaje que ha hecho sin su marido, que casualmente este viernes cumplió 36 años y que habría celebrado este día tan especial con amigos en una discoteca de Madrid, según Pipi Estrada, resultando especialmente llamativo que Belén no haya estado allado de Miguel en su cumpleaños.

Pero no hay nada que temer. La ex de Jesulín de Ubrique ha dejado claro en conversación con Leticia Requejo que son rumores infundados y ha dejado claro que el motivo de su viaje no ha sido en ningún caso "huir" porque lo tenía organizado desde enero. "No sabe de donde salen estos rumores porque Miguel y ella están mejor que nunca" ha asegurado la reportera.

Unas vacaciones que han llegado a su fin y tras las que Belén aterrizaba este domingo por la noche en el aeropuerto de Madrid, rompiendo su silencio y aclarando que "todo está fenomenal". "Todo muy bien, muy contenta" ha zanjado, revelando que el cumpleaños de Miguel "ya está celebrado" -es decir, lo festejaron antes de que se fuese a Canarias- y que se lo ha pasado bomba durante sus vacaciones: "Anabel es mi amiga, no mi amiga, como mi familia, así que fenomenal. He visto a Rosalía, también a Manuel Carrasco, a Maluma, a Sebastián Yatra... maravillosos".