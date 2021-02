Belén Esteban recuerda a Fran Álvarez en el primer aniversario de su muerte

MADRID, 8 (CHANCE)

A pesar de haber intentado mantenerse en un segundo plano mediático en todo momento desde el sorprendente fallecimiento de su ex marido Fran Álvarez el pasado 8 de febrero de 2020, Belén Esteban ha aprovechado el primer anieversario de su muerte para dedicarle a su familia unas palabras muy especiales.Aprovechando su paso por 'Sálvame' una tarde más, Belén se dirigió a los espectadores para mandarle un mensaje de ánimo a los padres y hermano de Fran sabiendo que ellos siguen el programa tarde tras tarde. "Amaro, Maruja, os mando un beso muy fuerte" dijo Belén visiblemente emocionada y sincera.Con este nuevo mensaje Belén pone de manifiesto que entre ella y los padres de su ex marido siempre hubo una relación de respeto y cariño, tanto es así que las primeras palabras de Belén tras conocer la muerte de Fran también fueron para ellos. "Sólo quiero desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas y a su hijo, pero especialmente se lo quiero enviar a su madre, Maruja. Yo no voy a decir nada porque, por respeto a él y a su familia, ni se me ha pasado por la cabeza decir absolutamente nada" dijo entonces la de Paracuellos.