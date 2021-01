Belén Esteban rompe su silencio y desvela el motivo de su enfado con Anabel Pantoja

MADRID, 18 (CHANCE)

Ha pedido el alta médica para realizar una aclaración que consideraba justa y necesaria. Belén Esteban -que se encontraba de baja médica por un esguince de rodilla con afectación en los ligamentos y en el menisco, debido a la aparatosa caída que sufrió en su casa el pasado sábado 9 de enero- ha decidido incorporarse a su puesto de trabajo este lunes para romper su silencio y desvelar a qué se debe su enfado con su amiga y compañera Anabel Pantoja. Hoy ha llegado el día en el que salimos de dudas.

Muy relajada y favorecida, la colaboradora ha tenido que esperar hasta la última hora de su espacio televisivo, y el de gran parte de los españoles, para intervenir, pero a lo largo de la evolución del programa ha adelantado que "Anabel me ha hecho algo que no se le hace a una amiga" y siendo consciente de que quizá no esté actuando bien ya que no ha hablado con ella aún, pero no le apetece.

Os ponemos en situación. Fue el martes pasado, 12 de enero, cuando un ávido Jorge Javier Vázquez abrió el melón al percatarse de la frialdad con la que la sobrina de Isabel Pantoja recibía la intervención telefónica de Belén para contar su accidente. La relación entre ambas amigas no pasaba por su mejor momento. Durante toda la semana se han realizado cábalas sobre motivo que las distancia salpicando al resto de compañeros, entre ellos María Patiño, quien se ha mostrado extremadamente molesta al sentirse engañada por Anabel Pantoja respecto a este asunto. Un tema que la instagramer quiso dejar en 'standbite' agarrándose a la decisión que tomó Belén en un primer momento y no querer contarlo en público porque perjudicaría a su amiga, pero que, cada vez quedaba más claro, estaba relacionado con sendas colecciones de joyas que habían lanzado al mercado.

Harta de especulaciones, la residente más popular de Paracuellos del Jarama ha roto su silencio arrojando luz sobre la verdadera situación que vive con Anabel. Rodilla en alto, con un escenario que simulaba una joyería, y asegurando que ha llorado mucho, ha comenzado su discurso. Dos han sido las preguntas, hechas por Anabel al equipo de joyería, que han propiciado este enfado: "¿Qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta de que me va a quitar toda la clientela?". Un gesto en el que recriminaba a la empresa el fichaje que habían hecho y que desagradó a Belén. "A mí eso me mata", ha comentado insistiendo, una vez más, en que lloró, sobretodo cuando se lo contó a su marido y su hija durante la cena y confesando visiblemente decepcionada: "Me ha defraudado".

Muy serena, Belén ha admitido su error al no haber avisado a Anabel de que iba a sacar una colección de joyas y ha querido dejar claro que su enfado no se debe a las 8 fotos que subió Anabel a su Instagram minutos después de que lanzara la colección. Un acto del que la puso sobre aviso Lydia Lozano, pero "no lo hizo por malmeter", ha puntualizado Belén restando importancia a la implicación de su compañera en dicho enfado. También ha querido dejar claro que Anabel no se tiene que sentir ofendida si no le pide consejo respecto a las joyas.

Para finalizar Belén ha mostrado su discrepancia con Anabel respecto a la actitud que ha tomado en el distanciamiento que vive su tía, Isabel Pantoja, con su primo, Kiko Rivera: "Si apoya a Isabel Pantoja que lo diga, es su tía, no pasa nada. No tiene que tener miedo. Le he regañado mucho y lo he hecho de buena fe", ha sentenciado asegurando que no teme el rencuentro con Anabel, pero sabe que ella sí.

¿Qué pasará entre Belén y Anabel? ¿Llegarán a un entendimiento más pronto que tarde? De momento, por si la leña no estuviera ardiendo bien ya, Rafa Mora ha querido avivar este fuego asegurando que a él le ofrecieron hacer una colección de joyas por recomendación de Anabel.