Belén Esteban se rompe la tibia y el peroné durante el directo de 'Sálvame'

MADRID, 25 (CHANCE)

Sin duda alguna la semana no he empezado de la mejor forma para Belén Esteban que ha sufrido una pequeña caída en 'Sálvame' por la que ha tenido que abandonar el plató junto a los sanitarios para acudir a un hospital.El programa de esta misma tarde comenzaba con Belén Esteban y Lydia Lozano realizando una de las pruebas de 'Supervivientes' en la que ambas se quedaban colgadas y aguantando su peso en el aire. Solo unos segundos después, la colaboradora caía al suelo con la mala suerte de caer con todo su peso sobre una pierna. Mientras que ella aseguraba "me he roto el tobillo" era el equipo médico el que le pedía calma mientras la trasladaban a un hospital cercano.Tras varios minutos de incertidumbre, los compañeros de 'Sálvame' confirmaban que Belén se ha roto la tibia y el peroné en una lesión que por el momento no requiere intervención quirúrgica. Intentando trasmitir tranquilidad a la familia y amigos de la colaboradora, dejaban claro que Belén se encontraba bien aunque algo enfadada con el programa por lo sucedido.