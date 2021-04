Belén Esteban saca la cara por Julia Janeiro y la defiende tras su mayoría de edad

MADRID, 19 (CHANCE)

La mayoría de edad de Julia Janeiro ha supuesto un verdadero cambio en su día a día entrando a formar parte de los rostros más conocidos de nuestro país en cuanto a la crónica social se refiere. Mientras que han sido muchos los que la han criticado por su aspecto y también por su continua presencia en redes sociales donde ya se ha convertido en una verdadera 'influencer'.Aunque eran muchos los que esperaban con gran expectación una contestación por parte de Belén Esteban ante la mayoría de edad de la joven, la colaboradora ha sido muy clara: "Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya vale de publicar cosas que no son. Lo que los mayores no hemos conseguido, porque Jesús, María José y yo hemos tenido nuestros problemas, mi hija tiene dos hermanos".Intentando ser discreta con la relación que mantiene su hija Andrea con Julia, Belén pide en 'Sálvame' que delante de ella se trate con el mayor respeto posible a la niña ya que es muy joven para entrar a formar parte del 'circo' mediático: "Delante de mí, lo digo de corazón, respeto todas las opiniones pero no me gustaría escuchar cosas que no son y que pudieran hacer daño a la niña. A día de hoy Julia Janeiro no ha vendido una exclusiva, ayer cumplió 18 años y la seguían las cámaras. Siempre voy a defender, sobre todo porque son hermanos de mi hija, que a día de hoy no han hecho nada para que se les empiece a decir cosas".Sacando sus garras de 'madre coraje', Belén insiste en que no se puede criticar la actitud, el maquillaje y el aspecto de una joven con tan solo 18 años. "Yo con 18 años he ido como me ha dado la gana, como todos. Creo que María José Campanario y Jesulín de Ubrique lo que hicieron con la revista 'Hola', que es la suya de cabecera, fue decirles que sacaran las fotos que han sacado y ya está".