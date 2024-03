Belén Esteban, Terelu o Kiko Matamoros. El universo 'Sálvame' se reencuentra en el funeral de la madre de Joaquín Torres

El arquitecto, desolado y arropado por Raúl Prieto a pesar de su crisis matrimonial, ha dado su último adiós a su madre, Joaquina Verez, en una emocionante misa funeral en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas en la que Marta Sánchez cantó uno de sus temas más especiales, 'Profundo valor', que compuso tras el fallecimiento de su hermana melliza Paz

MADRID, 19 (CHANCE)

No están siendo momentos fáciles para Joaquín Torres. A los problemas de salud que arrastra tras sufrir un grave accidente de tráfico a finales de 2023 -y por los que tendrá que pasar por quirófano dentro de unos días- se sumaba el pasado 2 de marzo el fallecimiento de su madre, Joaquina Verez, a la que estaba muy unido.

Un durísimo golpe que le ha dejado completamente hundido y que ha destapado otro de sus grandes pesares: la traición de su hermano menor, Julio, que habría dejado a sus padres en la miseria tras ganarse su confianza y dilapidar su fortuna de varios millones de euros. Mientras lucha con sus abogados para que su progenitor recupere lo que es suyo, el arquitecto también afronta una grave crisis matrimonial con Raúl Prieto, con el que ha decidido tomar distancia para intentar que todo vuelva a ser como era antes de caer en esta dramática espiral que Joaquín reconoce que ha acabado con él.

Y en medio de este complicado panorama, este lunes se ha celebrado en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de la capital una misa funeral en memoria de su madre a la que han asistido numerosos rostros conocidos que, muy emocionados, han querido arropar al arquitecto en este último adiós a uno de los pilares de su vida.

Además de su marido, que no ha dudado en estar a su lado a pesar de que su relación no atraviesa por su mejor momento, en el homenaje a Joaquina se dio cita gran parted el universo 'Sálvame'. Belén Esteban acompañada por su marido Miguel Marcos, Terelu Campos -muy recuperada de la neumonía que la obligó a estar ingresada en un hospital durante 4 días la semana pasada-, Carlota Corredera con Carlos de la Maza, Kiko Matamoros y Marta López Álamo o David Valldeperas entre otros, destacando la ausencia de otros televisivos como María Patiño, Kiko Hernández o Lydia Lozano.

Emma García junto a su marido Aitor, Fiona Ferrer, el popular peluquero Manuel Zamorano, la chef Pepa Muñoz, Ignacio González, el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, José María Álvarez del Manzano, Raquel Abad o María Porto tampoco se perdieron este último adiós a la madre de Joaquín en el que Marta Sánchez quiso tener un detalle muy especial con el arquitecto.

Y es que la artista, que tiene una gran amistad con Torres, fue la encargada de poner el toque musical a la ceremonia interpretando su tema más íntimo, 'Profundo valor': "Es una canción que yo no puedo cantar porque me cuesta una barbaridad, que es la que escribí cuando mi hermana Paz murió. Llevo 30 años sin cantarla. La verdad es que nunca he cantado en un funeral. He querido hacerle este apoyo, este regalo a Joaquín porque está muy mal y muy triste y lleva una temporada mala. Con su accidente, con sus complicaciones en las operaciones y ahora con la falta de su madre, que es una pérdida durísima, yo creo que la más dura de cualquier ser humano, a parte de la de los hijos" ha apuntado Marta, a la que veíamos abandonando el funeral emocionadísima.

Visiblemente derrotado y triste por la pérdida de uno de sus pilares fundamentales, y caminando con ayuda de unas muletas, Joaquín habló del delicado momento que está viviendo: "Hoy me he tomado muchas pastillas para no volver a llorar porque estoy* no quiero seguir llorando, no quiero seguir. Era mi pilar".