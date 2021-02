Belén Esteban toma una drástica decisión: "Ni yo, ni mi familia, ni mis abogado haremos más declaraciones"

MADRID, 10 (CHANCE)

La guerra entre Belén Esteban y María José Campanario ha sufrido un nuevo revés que nos ha dejado sorprendidos y es que, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de la princesa del pueblo en estos últimos 4 años en las que no ha hecho alusión a la familia del padre de su hija, la colaboradora de televisión ha tomado una drástica relación. No va a hablar más de la mujer de Jesús de Ubrique, por lo que delega toda su responsabilidad en su equipo de abogados para tomar las medidas legales que sean pertinentes.

"Ante las manifestaciones publicadas hace unos días por Dña. María José Campanario en la red social Facebook a modo de 'carta', en las que se dirigía y refería a mí y a parte de mi familia, siguiendo las indicaciones de mis abogados quiero hacer constar lo siguiente" empieza diciendo el comunicado que ha emitido Belén Esteban a su programa y que ha expuesto por sus redes sociales.

La decisión que ha tomado Belén es sencilla: "No voy a responder más públicamente ni a esos comentarios, ni a esas provocaciones; dada su gravedad, he decidido dejar la cuestión en manos de mis abogados. Ni yo, ni mi familia, ni mis abogados haremos más declaraciones sobre este asunto". De esta manera, la colaboradora del programa ha dejado claro que no va a entrar en las provocaciones a las que ha sido sometida estos días de atrás.

Parece que la Esteban tiene más claro que nunca que se acabó participar en el juego tan sucio que ha empezado María José Campanario publicando esa carta en su perfil de Facebook. Un comunicado que ha leído Jorge Javier Vázquez en directo para que todos los seguidores del programa se enteraran de la decisión que ha tomado la princesa del pueblo.