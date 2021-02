Belén Esteban, volcada en sus labores domésticas tras su desaparición de "Sálvame" tras su pelea con Jorge Javier

MADRID, 22 (CHANCE)

Hace ya casi una semana que Belén Esteban está desaparecida de "Sálvame" después de protagonizar una monumental bronca con Jorge Javier Vázquez después de que este le enseñase a Kiko Hernández un meme de la colaboradora en el que ésta no salía demasiado favorecida. Algo que a la "princesa del pueblo" le sentó fatal y que no dudó en reprochar al presentador, con quien se enzarzó en una discusión que terminó con la madrileña abandonando el plató, a donde no ha regresado desde entonces.

Mientras que Jorge Javier ha continuado estos días al pie del cañón y no ha hecho mención a su pelea con Belén, la colaboradora permanece tranquila y recluida en su domicilio, acompañada por su marido, Miguel Marcos - que se ha convertido en su gran apoyo - y sin querer pronunciarse sobre su agrio enfrentamiento con el presentador, que además siempre ha sido uno de sus mejores amigos.

Volcada en sus labores domésticas, hemos visto a la "Princesa del pueblo" abandonando su reclusión para ir al supermercado, de donde la hemos visto salir cargada con varias bolsas. En su afán por llenar la despensa, Belén entró a varios establecimientos de alimentación, de donde salió con más productos con los que se ha aprovisionado para no tener que salir de casa en unos días. Y es que, por el momento, se desconoce cuando volverá la colaboradora a "Sálvame", aunque todo indica que el reencuentro entre Jorge y la de San Blas se podría producir antes de lo que pensamos.

