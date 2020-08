Belén Esteban vuelve de vacaciones y responde a las últimas polémicas

MADRID, 24 (CHANCE)

Belén Esteban retoma lentamente su rutina después de haber disfrutado de unos días de vacaciones de lo más familiares, primero en Benidorm y posteriormente en Tenerife. Precisamente, a su regreso y de lo más bronceada, hemos podido hablar con "la princesa del pueblo" para preguntarle por la muerte de Humberto Janeiro y el despido de Marta López de Mediaset tras haber dado positivo en coronavirus, que ha obligado a sus compañeros de "Sálvame" a guardar la cuarentena obligatoria por precaución tras haber tenido contacto con la colaboradora.

- CHANCE: Buenos días Belén. Preguntarte un poco acerca de Humberto Janeiro por si te has puesto en contacto con la familia

- BELÉN: No voy a decir nada. No voy a decir nada, nada

- CH: ¿Con Marta López has hablado?

- BELÉN: Es que llegué el otro día* me he enterado por encima pero tampoco sé* Es que realmente cuando estoy de vacaciones no quiero saber. He escuchado pero es que no quiero saberlo, ya cuando vaya a mi trabajo ya me enteraré de las cosas

- CH: Es que como has puesto en tus redes sociales estoy con mi familia, hemos dado negativo en la prueba del covid* ¿A lo mejor era para evitar especulaciones por lo que le ha ocurrido a Marta?

- BELÉN: Yo es que lo primero no me tengo que comparar con nadie, segundo, es que no me he enterado muy bien de lo de Marta de verdad lo digo

- CH: Ha dado positivo y era por si la habías llamado para saber cómo se encuentra

- BELÉN: Yo no voy a hablar

- CH: ¿Cómo se encuentran tus compañeros de 'Sálvame'?

- BELÉN: Vamos a ver, si estoy de vacaciones estoy de vacaciones cariño

- CH: ¿Por si habías hablado con ellos?

- BELÉN: Es que estoy de vacaciones y cuando estoy de vacaciones yo desconecto de todo. Ya cuando vaya, que me quedan pocos días, me enteraré de todo, preguntaré y todo. Pero en vacaciones hay que desconectar si no pasa nada grave, eso ya sería otra cosa. Me refiero nada grave, que se ponga una persona mala*

Además, Belén ha preferido no pronunciarse acerca de los duros momentos que está atravesando Paz Padilla tras la muerte de su marido. Muy seria, la de San Blas también ha evitado hablar del embarazo de Beatriz Trapote, que hará prima de nuevo a su hija Andrea