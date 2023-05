Belén Rodríguez asegura estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida

MADRID, 20 (CHANCE)

De vuelta en los platós de televisión, ahora en el programa 'Fiesta', Belén Rodríguez está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Después de la tormenta, viene la calma y si no que se lo digan a ella, que después de ser señalada cada tarde en 'Sálvame Diario' por supuestas traiciones y enemistades con los colaboradores, ha resurgido de sus cenizas.

El pasado jueves nos encontramos con Belén en la VII edición de los Premios Diversa y nos ha confesado que "estoy viviendo mi vida, feliz, enamorada", asegurándonos que es "una de las épocas mejores de mi vida, gracias a Dios".

Aunque se define como una persona "discreta con mi vida", sí que nos ha confesado que está saboreando un momento muy especial al lado de Álvaro, su pareja: "Hace más de veinte años que no tengo pareja, no estoy acostumbrada a hablar de estas cosas, no me gusta demasiado, pero por qué no voy a compartir que estoy feliz".

A pesar de los encontronazos que ha tenido con las Campos -Terelu Campos y Carmen Borrego- en los platós de televisión, después de que la señalaran como 'topo', Belén ha querido tener unas bonitas palabras a María Teresa Campos, a la que "adoro, la quiero muchísimo y siempre le deseo lo mejor, claro que sí".

Siempre apoyando la diversidad, Belén nos comentaba que María Del Monte ha ayudado mucho con su vida y su testimonio: "María Del Monte ha ayudado muchísimo, sobre todo a personas de su edad que estaban en la misma situación y hay que ser uno mismo, hay que vivir tu vida, nadie la va a vivir por ti".