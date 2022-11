Belén Rodríguez habla abiertamente del préstamo que le hizo a Kiko Hernández

MADRID, 4 (CHANCE)

Hace unos días salió el 'gordo' en 'Sálvame Diario' al trascender el préstamo que Kiko Hernández recibió hace años por parte de una compañera de programa cuando él más lo necesitaba. Poco tardamos en saber que la persona que se mostró de lo más solidaria con el colaborador es Belén Rodríguez, quien se ha sentado esta noche en el plató del 'Deluxe' para zanjar la polémica suscitada.

Belén ha dejado claro que le dio un préstamos de 100.000 euros a Kiko porque éste lo necesitaba, pero ¡atención! se lo prestó sin que él se lo pidiese. Los dos son grandes amigos y cuando la colaboradora vio que estaba pasando por una situación delicada, no lo dudó ni un solo momento.

Tal y como ha explicado Belén, el préstamos se llevó a cabo ante notario y se acordó una devolución en tres plazos, pero Kiko le devolvió toda la cuantía antes de llegar a término porque, sin esperárselo, ella lo necesitó antes de tiempo. A pesar de que le costó pedírselo, debido a que no esperaba que se viese en esa situación, lo hizo y pocos días después le había ingresado la cantidad que faltaba.

Otra de las cosas que han salido a la luz esta noche es que Belén, con anterioridad al préstamos de Kiko, también le dejó dinero a Carmen Borrego y Marta López, quienes han aprovechado el momento no solo para confirmar la versión, sino para agradecer la generosidad que posee la colaboradora.

A pesar de que ha confesado que NO se arrepiente de habérselo contado a su círculo más cercano, Conchita ha asegurado que 'miente', por lo que sí que se arrepiente de haber confiado en sus amistades más cercanas y haberles contado el préstamo que le hizo a Kiko. "No me arrepiento y pienso seguir compartiendo con mis amigos lo que me pasa, pero, viendo el resultado, hay alguna persona que yo creía que podía tener confianza y no".

"Yo no recuerdo habérselo contado a María" desvelaba Belén cuando se ha tocado en plató el tema de las traiciones... y es que la invitada al polígrafo ha dejado claro que recuerda perfectamente a las personas a las que se lo contó y la presentadora, no están entre ellas.