Belén Rodríguez habla de Rocío Flores

MADRID, 23 (CHANCE)

Belén Rodríguez es una de las defensoras a ultranza de Rocío Carrasco durante toda la serie-documental que estamos viendo de su vida, pero lo cierto es que esto no es solo de hace unos meses, sino que la colaboradora lleva defendiendo a su íntima desde tiempos inmemorables. Siempre ha condenado las malas actitudes de Antonio David Flores en los platós de televisión y fuera de ellos, y ahora es momento de hablar con calma de lo que está ocurriendo.

Hemos hablado con ella aprovechando que fue a la boda de este sábado entre Aarón Guerrero y Salomé Gadea y nos ha confesado su opinión acerca del documental: "A mí me parece tremendo todo lo que está haciendo ese padre, pero no ahora durante toda su vida con esos niños. Utilizara a su hijo que sabe que se muere por Rocío Carrasco y que desde luego si se lo pusieran delante se iría con ella es una perversión directamente".

No ve complicado un acercamiento de la hija de Rocío Carrasco con su hijo, pero sí más complicado que esto se produzca con la primogénita: "Yo lo veo más complicado porque la niña, digo la niña para diferenciarla de la madre que se llaman igual, la niña no se da cuenta de quién es su padre. Entonces desde ese lugar no creo que sea posible esa reconciliación".

Belén Rodríguez también quiso hablar del estado de salud de su amiga Mila Ximénez: "El viernes fue su cumpleaños, he estado con ella, y hoy está con su familia y la veremos la semana que viene. Se encuentra con ánimo y luchando, con fuerza y estamos todos ahí para dárselas".