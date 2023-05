Belén Rodríguez pregona a los cuatro vientos el amor por su novio

MADRID, 27 (CHANCE)

Belén Rodríguez se estrenaba como colaboradora de televisión del programa 'Fiesta' hace unas semanas y este viernes acudía a la fiesta organizada por la productora Unicorn con todos sus compañeros. Un evento al que también acudió Alejandra Rubio, con la que no tiene ninguna relación, sobre todo después de señalarla como un 'topo' de la familia Campos desde 'Sálvame Diario' a finales del año pasado.

La colaboradora quiso disimular ante los medios de comunicación cuando se le preguntaba por Alejandra, con quien compartió el mismo espacio, contestando con una pregunta: "¿Alejandra?". Y es que parece que Belén no quiere hablar absolutamente nada sobre las Campos después de todos los rifirrafes que ha tenido con ellas en los platós de televisión.

Tanto es así que no ha querido aclarar si es cierto que haya interpuesto demandas contra las Campos: "Cariño, he dicho lo que he dicho y más no puedo decir, cuando pueda decir lo contaré". De esta manera, parece que tendrá que pasar tiempo para que Belén despeje todas las dudas que hay en cuanto a su relación con el clan Campos.

En ese mismo momento, mientras hablaba con la prensa, Belén se despedía de una amiga que le acompañaba y nos sorprendía la manera en la que le decía adiós: "Adiós, hermana". Precisamente ese adjetivo es el que utilizaba para referirse a Carmen Borrego, a la que consideraba de su familia.

También se enteraba por la prensa de que Terelu había sufrido un accidente en la 'Sálvame Fashion Week' y que se había roto el dedo gordo del pie, algo que la dejaba descolocada: "¿En serio? Joder... que no lo sabía, te lo prometo" y cuando le preguntan si le desea lo mejor, respondía: "Yo que sé, yo tengo bastante con lo mío".

Por otro lado, la colaboradora de televisión aprovechó las cámaras para pregonar el amor que siente por su novio, Álvaro, al que recibe con un beso en los labios cuando él acude a recogerla a la salida de la fiesta. Belén nos explicó que está "enamoradísima, feliz, contenta".

Por último, la colaboradora quiso dejar claro que en su chico lo ha encontrado "todo" lo cual ha sido una sorpresa pues ella había descartado ya la posibilidad de encontrar el amor "¿el momento de enamorarme? no, yo había renunciado al amor hace muchos años, de ninguna manera".