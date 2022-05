Belén Rodríguez se reencuentra con Carmen Borrego en 'Sálvame Diario'

MADRID, 19 (CHANCE)

Belén Rodríguez ha acudido esta tarde a 'Sálvame Diario' para zanjar todas las dudas sobre su ausencia en la boda del hijo de Carmen Borrego después de haber estado invitada. Algo de lo que se ha hablado durante todos estos días y que por fin ella misma ha podido desarrollar en público.

"Yo ya he explicado los motivos, tengo cinco y son los mismos los que les conté a Kiko y a Jorge, que a Carmen" empezaba diciendo Belén cuando entraba en plató mientras hablaba con Adela González. Y es que la colaboradora ha dejado claro que no tiene ningún problema con su amiga y que los motivos se los ha dicho en privado.

Belén ha asegurado que: "Yo no he mentido cuando dije lo de la pierna, el pecho y que no me encontraba bien... los otros motivos forman parte del ámbito de lo privado y es que no he mentido, pero Carmen lo sabe perfectamente" y además ha añadido en tono bromista: "Carmen Borrego ha dicho que no me echó de menos para nada. Si ella tiene un problema soy la primera que va a estar, igual que ella conmigo, como siempre".

Después de que durante el día de ayer se especulase sobre que Belén se sentía defraudada por Carmen, hoy ha dejado claro que: "Yo no estoy defraudada con Carmen, igual Jorge me entendió así" y ha zanjado el tema confesando que: "Yo entiendo que hay personas que no han estado invitadas porque es la boda del hijo de Carmen, de la misma manera se me tiene que entender a mi cuando digo que no me apetece ir porque no van todos".