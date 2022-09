Belén Rueda dice adiós a las gafas: así nos ha contado su cambio

MADRID, 21 (CHANCE)

Belén Rueda está viviendo uno de los mejores momentos de su vida: sin parar de trabajar delante de las cámaras y viendo como su hija, Belén Écija, sigue sus pasos y se consolida como actriz en nuestro país. La actriz ha aparecido este miércoles para contarnos cómo se encuentra tras haber dicho adiós a sus gafas de presbicia en Clínica Baviera.

Le hemos preguntado a la actriz si le gustaría volver a coincidir con su hija en un rodaje y nos ha confesado que sí: "me encantaría". Eso sí, nos asegura que ahora es momento de que siga su camino desligándose de ella: "ella también tiene que hacer su camino y luego ya en un momento dado nos juntaremos porque si no es verdad que cuando tienes un padre o una madre en el medio que tú estás empezando y ya tienen un recorrido y una posición, pues a veces es un poco complicado porque se les exige que estén a ese nivel y nosotros hemos llegado aquí porque hemos acertado mucho, pero también nos hemos equivocado".

La actriz se encuentra actualmente trabajando en su próxima película y está muy ilusionada porque se ha reencontrado con una compañera de 'Periodistas': "estoy preparando una película que la directora es Carlota Pereda que estrenó su película el 19, 'Cerdita', que tuvo un recorrido por festivales maravilloso y me hace mucha ilusión porque la conozco desde la época de 'periodistas', no como directora porque en ese momento estaba haciendo otro trabajo y ahora la he visto consolidada como directora y maravilla".

A sus cincuenta y siete años, Belén hace balance de lo que le ha aportado madurez a su vida: "hay muchas veces que me preguntan que si me gustaría tener veinte años y digo, hombre, con la energía de los veinte años, pero con la experiencia de los cincuenta y siete. Que no me quiten la experiencia de los cincuenta y siete porque pierdes hasta tu propia esencia, tu propia personalidad".

Belén nos ha asegurado que la experiencia es positiva, pero a veces, el hecho de haber pasado por cosas duras, hace que la gente se piense que eres fuerte y que estás preparado para todo: "a lo largo de la vida, te van pasando cosas muy buenas y cosas no tan buenas entonces en las cosas no buenas te dicen que fuerte eres, que valiente y te puedo decir que con esta edad estoy harta de que me digan que fuerte y que valiente porque parece que te pones el cartel y ya puedes con todo".

En ese aspecto, Belén asegura que ha aprendido "a decir necesito ayuda y no soy tan fuerte como para hacer esto sola o lo sufro aunque no lo cuente porque no se lo cuentas a todo el mundo, pero tienes ahí tu cosa y sin embargo parece que tienes que seguir la vida normal como si no pasase nada entonces yo creo que cuando cumples cierta edad, aprendes a compartir un poco más y a decir más que es lo que te pasa porque hasta ese momento madre, separada, con dos hijas, con un trabajo de horarios imposibles y al final dices puedo con todo".

La intérprete, embajadora de la clínica Baviera, nos ha comentado que operarse de la vista es una de las mejores elecciones que ha tomado en su vida: "pues no te das cuenta de la calidad de vida que ganas hasta que lo haces. Es verdad que el mundo de las gafas para los personajes está muy bien, pero en la vida real estás continuamente buscando donde las he dejado, donde no las he dejado y es verdad que en nuestro trabajo necesitas ver bien incluso cuando estás rodando y no ves bien. No te das cuenta de las cosas que vas adaptando en la vida porque no ves bien y luego, a parte, llevamos nuestra oficina en la mano que es el móvil y aunque pongas la letra más grande, necesitas a veces leer más rápido y la letra grande parece que son más páginas. La verdad es que te vuelves a sentir como si tuvieses veinte años".