Belén Rueda nos habla de la carrera de actriz de su hija Belén Écija

MADRID, 26 (CHANCE)

Belén Rueda presentaba esta semana 'CASMARA', una marca de alta cosmética con la que podremos brillar estas Navidades, en el Hotel Four Seasons de Madrid. Un día en el que pudimos ver a la actriz lucir tipazo y también un rostro envidiable a pesar del paso de los años.

Hablábamos con la intérprete y nos aseguraba que el secreto está en cuidarse tanto por fuera, como por dentro: "Bueno, no sé si es un secreto, yo creo que es un secreto a voces para todo el mundo. Es una alimentación sana; deporte, que me gusta mucho; cariño, eso es primordial; y unos buenos productos cosméticos".

Y es que Belén siempre hizo caso de lo que su madre le decía de pequeña: "desde que soy pequeña, mi madre, que tenía una piel espectacular me decía 'hija si quieres tener una piel bonita cuando seas mayor tienes que cuidarla ya' y así lo hice, nunca me fui a la cama sin desmaquillar".

En cuanto a la carrera de actriz de su hija Belén Écija, su madre nos confiesa que: "Yo llevo ya muchos años en esto, pero ella está empezando y está buscando su propia identidad en todos los sentidos. A esa edad se busca tu propia identidad en cualquier cosa". Asegura que, a pesar de haber vivido de cerca el mundo del cine, no por ello lo está teniendo más fácil: "Hay veces que me dice 'he hecho un montón de castings y no me han llamado' y le digo 'bienvenida al mundo real cariño'".

La actriz prefiere no hablar de su pareja, Javier Artime, con el que tiene una relación idílica, pero nos asegura que su cita perfecta "es con la gente a la que quieres alrededor". Belén no desvela si tiene planes de celebrar el 20º aniversario de 'Los Serrano' el año que viene, aunque admite que todos ellos siguen en contacto "sí que tenemos un grupo de toda la familia".