Belinda Washington habla del documental de Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)

El documental de Rocío Carrasco está levantando muchas polémicas y a pesar de que llevemos varias semanas hablando de ello, las personas no se cansan de escuchar ese desgarrador testimonio y opinar sobre él. Muchos han sido los rostros conocidos que ya han mostrado su punto de vista, en esta ocasión os traemos el de Belinda Washington, a quien nos hemos encontrado en la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema.

Belinda Washington cree que Rocío Carrasco está sufriendo de verdad: "No hay nada más que mirarla a los ojos y ver lo que ella sufre". La actriz asegura que el relato de la hija de Rocío Jurado es muy "doloroso": "Yo no he trabajado con ella, la he visto en varias ocasiones. Siempre me ha parecido una mujer fuerte, no tenía ni idea de todas las circunstancias... hombre, algo sospechabas por todo lo que la gente podía llegar a hablar, pero yo creo que es importante saber todas las versiones en todo. Por supuesto, el dolor que ella transmite es horrible, lo ha debido pasar muy mal y eso duele. Yo cuando la veo sufrir tanto con todo lo que ha vivido y ha podido aportar tantas pruebas se te rompe el alma, sí".

En cuanto a si ha podido hablar con rosa benito acerca de la docuserie de Rocío, Belinda explica: "Supongo que Rosa estará esperando cómo todos para hablar... yo no soy quién para hablar de nada de lo que me puedan contar". Incluso ha asegurado que con la exmujer de Amador Mohedano no habla de esas cosas: "Ni sé lo que ha dicho Rosa Benito, porque hablamos de otras cosas, ni me meto en lo que hablan otros... para eso están ellos, para contestar".