Bendodo acusa a Sánchez de convertir España en "sanchistán" y pide la reprobación de Puente

LEÓN, 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber convertido a España en "sanchistán" y ha pedido la reprobación "alta y clara" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "menospreciar a Castilla y León".

Bendodo, que ha participado hoy en el comité ejecutivo provincial del PP de León, después de haber visitado durante la jornada la provincia, ha asegurado durante su intervención que Pedro Sánchez ha "englutido al PSOE" para convertir a la formación política en un "cúmulo de personas al servicio de su interés", además de convertir a España en "un país a su medida".

Así, ha señalado cuestiones como que son "los delincuentes los que hacen las leyes, protege a los violadores, persigue a los jueces y amnistía a los que cometen delitos de terrorismo", lo que ha provocado que los españoles "pierdan en calidad democrática".

Además, ha pedido una "reprobación alta y clara" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "ha sido alcalde de Valladolid y conoce esta tierra", por "menospreciar" a Castilla y León, denominándola "geriátrico a cielo abierto", por lo que el vicesecretario popular espera que "se retracte de sus palabras" y que los dirigentes del PP en la Comunidad "le digan alto y claro que aquí se viene a ayudar a Castilla y León, no a insultar".

"No es solo el insulto, es que no se invierte. Sánchez sólo invierte donde gana, como el niño que se enfada y coge el balón y lo pincha", ha señalado Elías Bendodo, que ha acusado al Gobierno de España de invertir "sólo donde gana las elecciones", sin que se dé cuenta de que "no castiga al PP, sino a los ciudadanos" y que "cuanto menos invierta, más votos para el PP, aunque eso no vale".

El vicesecretario de Cooperación Autonómica y Local del Partido Popular considera que "lo de Sánchez con Castilla y León" en materia de infraestructuras e inversiones es "acoso y derribo".

ELECCIONES EN GALICIA

Con respecto a las elecciones en Galicia, Elías Bendodo ha asegurado que el Partido Socialista está "a la desesperada" por lo que "se dedica a dar patas". "Hay que aclarar a Sánchez y a sus socios a la izquierda y a la derecha de que los partidos se ganan metiendo más goles que el contrario, no dando más patatas que el contrario", ha advertido.

Por otro lado, ha expresado su rechazado a la postura del PSOE en Cataluña que, según ha dicho, no ha respaldado la convocatoria de minuto de silencio en recuerdo de los dos agentes de la Guardia Civil que fueron "asesinados" en Barbate (Cádiz), algo que ha considerado "indignante e inaceptable", por lo que cree que es "un motivo más" para la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

CASTILLA Y LEÓN

Elías Bendodo ha participado en el comité ejecutivo provincial del Partido Popular de León en un acto en el que también han intervenido el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez; y la presidenta provincial del Partido y vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP nacional, Ester Muñoz.

Bendodo ha asegurado que el de Castilla y León es un gobierno "de referencia" en la gestión de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales, a la vez que ha destacado las ayudas de la Junta para combatir la despoblación o ayudar al sector del campo.