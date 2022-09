Bendodo acusa a Sánchez de dar alas a Yolanda Díaz y le ve más preocupado por la subida de Feijóo que la de los precios

TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que Pedro Sánchez es "un presidente con la venda en los ojos, que da alas a una vicepresidenta --Yolanda Díaz-- que lleva meses en campaña electoral usurpando competencias de otros ministros y castigando con sus ocurrencias a pequeñas y medianas empresas y agricultores".

Durante su intervención en la jornada de clausura de la Interparlamentaria que el Partido Popular celebra en Toledo, ha recordado sobre la vicepresidenta del Gobierno de Unidas Podemos que su "última idea es definirse como 'Motomami' --término acuñado por la cantante Rosalía--".

Por contra, lo que necesitan los españoles es "un presidente que trabaje para buscar soluciones y que no insulte, con experiencia, que gobierne para todos y no sea cautivo y rehén de herederos de ETA o del independentismo", ha indicado, llamando a "pasar página con urgencia y dejar atrás la etapa de Pedro Sánchez".

Este fin de semana, ha dicho, se ha hablado en la cita de los 'populares' "de los problemas de los españoles" con un Pedro Sánchez "preso de un ataque de nervios"; mientras que en el PP se sabe bien lo que ocurre en la sociedad.

A la gente, la única subida que preocupa es "la de combustibles o cesta de la compra, o de la hipoteca, o del recibo de la luz", mientras al presidente del Gobierno solo le preocupa la subida del PP y de Alberto Núñez Feijóo.

Así, los problemas de la gente "se la traen al pairo" y se limita a "copiar, insultar y contraprogramar" y, cuando eso ocurre, es que, "de facto, ya está en la oposición".

"¿Qué va a saber él lo que le pasa a los españoles que van en el metro?. Tan alejado está de la realidad que ni se asoma por la ventanilla. Su Falcon vuela tan alto que desde ahí no ve los problemas del país", ha indicado, apuntando que el 'sanchismo' "no está hecho para gobernar, solo para protestar".

Ha hecho alusión también al ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, para recordar sus teoría de que "todo era una conspiración contra él" mientras defendía "un Gobierno de la gente desde Galapagar" para decir que ahora Sánchez "es un calco" del ex secretario general de Podemos.

Bendodo también ha hablado de que "nadie quiere ser candidato a la Alcaldía de Madrid" dentro del PSOE porque "dan por perdido el partido", y ha avisado que a partir de ahora se va a comprobar cómo aumenta la partida de ministros.

Pero "los españoles merecen un presidente que defienda el interés general y no sus intereses personales", sino uno que "lucha por la igualdad de derechos de todos".