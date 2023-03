Bendodo asegura que Sánchez será recodado por la "nefasta" ley del 'solo sí es sí' y por "desproteger al Estado"

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes en la clausura de la Convención del PP en Maarbella (Málaga) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será recordado por la "nefasta" ley del 'solo sí es sí' y por "esproteger al Estado".

"Está preocupado --Sánchez-- en cómo pasar a la historia y como lo vamos a recordar es con la ley nefasta del 'solo sí es sí' y por desproteger al Estado, eliminando la sedición y abaratando la corrupción; ahí está el balance", ha expresado.

Duarante su intervención, Bendodo ha asegurado que el PSOE "es una fábrica de crear problemas" y ha señalado que dicho partido ha protagonizado lo que ha calificado como "un lustro negro para España".

Para el dirigente 'popular', la ideología, "que es a lo que se dedica el PSOE", no basta para realizar un proyecto transformador para un país, una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Proyecto sin el cual solo es posible "confrontar, enfrentar, tensionar, generar crispación y, sobre todo, empobrecer a la sociedad".

Asimismo, Bendodo ha cargado contra Sánchez debido a la ley del 'solo sí es sí', que contó con el respaldo del presidente del Ejecutivo durante su proceso de aprobación, en el que el líder socialista "no escuchó las sugerencias de la vicepresidenta del Gobierno y del ministro de Justicia".

En este sentido, ha acusado al Gobierno, "autodenominado feminista", de ser el que Gobierno que más ha puesto en riesgo a las mujeres en democracia.

"Por amarrarse al sillón, tiró para adelante", ha dicho Bendodo, quien ha lamentado que, a día de hoy, "721 violadores y agresores sexuales han visto reducidas sus condenas y 74 han salido de la cárcel; ese es el balance por el que va a pasar Sánchez a la historia".

Además, el mandatario 'popular' ha apuntado que Sánchez "también pasará a la historia por intentar meter la mano en la Fiscalía, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Instituto Nacional de Estadísticas y en el CIS", así como por "insultar a las empresas, por espantar las inversiones y por dedicarse al maquillaje de las listas del paro".

"Y por si no fuera poco, cuando uno tiene un circo, le crecen los enanos, y los enanos se llaman ahora Tito Berni y compañía", ha dicho Bendodo en referencia al caso 'Mediador', apuntando que es una realidad que no sorprende porque "no es nuevo".

"El PSOE ha vuelto a las andadas, esto de que mezclemos las palabras prostitución, drogas, corrupción y socialismo, todo junto, no es la primera vez que pasa, que nos pregunten aquí en Andalucía por los ERE, por la Faffe", ha afirmado.

Así, el coordinador del PP ha lamentado que "lo que hay es poca transparencia y muy poca vergüenza", añadiendo que Sánchez "es leal con sus principios: resistir y aguantar, caiga lo que caiga". En contraposición, ha asegurado que "esa no es la escuela del PP".

Bendodo ha asegurado que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se presenta a la reelección "con una memoria de gestión bajo el brazo". "Para Ángeles, lo primero es Marbella, lo segundo es Marbella, lo tercero es Marbella y después viene el partido; para algunos lo primero es el PSOE, lo segundo es el PSOE, lo tercero es el PSOE y después vendrá el municipio por el que se presentan", ha afirmado.

De igual forma ha puesto como ejemplo la gestión de Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz, "contando lo que es la Andalucía de entonces y la de ahora, que lidera la creación de empleo y que es capaz de hablar de tú a tú a Madrid y a Cataluña".