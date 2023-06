Bendodo celebra la mayoría absoluta de Muñoz en Marbella (Málaga) tras "la campaña más sucia del PSOE en toda España"

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha participado este sábado en el Comité Ejecutivo del Partido Popular en Marbella (Málaga), donde ha aprovechado para celebrar junto a Ángeles Muñoz la victoria de la 'popular' en las elecciones municipales, donde ha conseguido revalidar el cargo con mayoría absoluta a pesar de "la campaña más sucia del PSOE en toda España".

En su intervención ha recordado que "hace nada estuvimos aquí en el mismo salón, en el mismo formato de acto y pedíamos confianza y justicia a los vecinos de Marbella", algo que, a su juicio, se ha cumplido con la victoria de Muñoz en las elecciones del 28 de mayo, donde "Marbella habló alto y claro".

Para Bendodo "no todo vale en política", y tras apuntar que como coordinador de campaña se ha recorrido todo el país, "he visto cómo se la gastan los contrarios: algunos juegan limpio, no nos vamos a engañar, otros juegan menos limpio y otros juegan muy sucio", pero "la campaña más sucia del PSOE en toda España la he visto yo aquí en Marbella", ha criticado.

Por suerte para el 'popular', "la gente ha hablado, la gente no entiende eso y le he dado la confianza amplia al Partido Popular, a Ángel Muñoz", y lo ha justificado en "la gestión que ha hecho estos años y por el atropello que han intentado hacer con ella".

Por tanto, considera que "los mejores años de Marbella están todavía por llegar, y lo va a hacer de la mano del PP", animando a acudir de manera "masiva" a votar el próximo 23 de julio, día de las elecciones generales, para que el PSOE y Pedro Sánchez "pasen cuanto antes a la oposición".

Y es que para Bendodo, este lunes empieza la segunda parte de un partido de fútbol que comenzó el 28 de mayo, y donde "hemos ganado 2-0, por 760.000 votos", que el día 23 se jugará para "rematar el partido y para ganar".

El objetivo, ha señalado, es conseguir un país liderado por el PP de Alberto Núñez Feijóo. "Imagináos un gobierno de España remando a favor de Marbella, de Málaga, de Andalucía... Eso es lo que nos hace falta", ha zanjado.