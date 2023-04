Bendodo cree que el PSOE de Sánchez se puede "pegar un tiro en el pie" con la creación de Sumar como "marca blanca"

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha apuntado este miércoles que, si él fuera miembro del PSOE, estaría "preocupado" por el resultado de la "operación" que, según ha sostenido, ha impulsado el secretario general de dicho partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para crear el proyecto Sumar como "marca blanca" de la formación socialista, que puede, así, "pegarse un tiro en el pie".

Son ideas que Elías Bendodo ha trasladado en una atención a medios en Málaga junto a los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la capital malagueña, Francisco de la Torre, entre otros cargos del PP, y a preguntas de los periodistas sobre el proyecto Sumar que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El coordinador general del PP ha aseverado que dicho proyecto con el que Yolanda Díaz quiere aspirar a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales "no es ninguna novedad", porque aglutina a "los mismos radicales de izquierda de siempre con otro nombre, nada más".

Por tanto, "que no nos engañen", ha expresado Bendodo antes de añadir que "no nos van a engañar", porque Sumar "es la misma izquierda radical de siempre con otro nombre", si bien, según ha apostillado, "en esta ocasión hay algo diferente", y es que "Pedro Sánchez cree que ha creado una marca blanca donde canalizar no sé qué votos".

El 'número tres' de la dirección nacional del PP ha comentado que si él "fuera miembro del partido de Sánchez, estaría preocupado, porque puede que la operación le salga mal", y que los socialistas "se peguen un tiro en el pie, como se suele decir".

En esa línea, Bendodo ha sostenido que "los españoles van por encima y por delante del Gobierno", y "ya jubilaron a Sánchez hace tiempo", porque "saben que es letal para España".

"Por tanto, hagan el invento que hagan, sea la marca 'A', la marca 'B', es el sanchismo y sus derivados, y eso los españoles lo saben", ha proclamado Bendodo antes de concluir que "quedan meses para que se produzca el cambio político en España" que va a "liderar el PP", y al respecto ha augurado que "los españoles confirmarán el 28 de mayo --fecha de elecciones locales y autonómicas-- lo que confirmarán a final de año", en alusión a los próximos comicios generales.