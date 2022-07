Bendodo cree que "la soberbia tumbará" a Sánchez aunque ahora tiene "bien atados sus apoyos" de independentistas y Bildu

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha augurado este martes que el "pecado capital" de la soberbia "acabará tumbando en la lona" al Gobierno de Pedro Sánchez, si bien cree que, actualmente, el presidente socialista tiene "bien atados" sus apoyos parlamentarios, que actualmente son "los independentistas catalanes y los herederos de ETA", en alusión a Bildu.

Así lo ha manifestado el también consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior en funciones durante su participación en un foro organizado por el Grupo Joly en Sevilla, donde ha sido presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y en el que, al ser preguntado por la posibilidad de que desde la oposición se presentara una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez, Bendodo ha respondido que el Ejecutivo socialista "tiene atados sus apoyos" actualmente.

"Son débiles, pero no se han visto en otra", ha añadido el coordinador del PP, quien al respecto ha citado a Podemos, socio de coalición del PSOE, del que ha señalado que "es un partido para protestar, no para gobernar", pero ahora "se ven en el Gobierno y no quieren irse de allí bajo ningún concepto".

No obstante, Bendodo ha opinado que "tiene que ser muy duro presidir un gobierno cuando el 50% del tiempo lo dedicas a resistir y el otro 50% a luchar contra la oposición interna que tienes dentro el Gobierno", así como organizar en Madrid una cumbre de la OTAN que "ha sido un éxito" y, a la vez, tener "a la mitad del Gobierno con la pancarta en la puerta diciendo 'OTAN no'".

CAMBIO "INEXORABLE" DE PRESIDENTE TRAS LAS PRÓXIMAS GENERALES

De igual modo, el dirigente del PP se ha mostrado convencido de que el presidente Pedro Sánchez convocará las próximas elecciones generales "no cuando le interese a los españoles, sino cuando le interese a él según las encuestas y los datos que maneje", pero también ha augurado que tras dichos comicios se va a producir "de forma inexorable" en España un "cambio de presidente" del Gobierno, porque el "cambio de ciclo" que, en su opinión, se ha plasmado en Andalucía tras las elecciones del 19 de junio "ha sido un gran punto de inflexión que se va a extender a las próximas metas volantes que están en el horizonte", en referencia a las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y a las referidas generales.

Bendodo, no obstante, ha avisado de que "este nuevo ciclo no va a ser fácil" y "ya está siendo muy difícil", con una inflación superior al 10%, con subida del Euríbor, con el "peor mes de junio en creación de empleo en los últimos diez años", y con "un Gobierno débil y con menos capacidad de los que hemos tenido en democracia".

Ha añadido que "cuando Sánchez dice que toda la inflación se debe a la guerra de Putin no está diciendo toda la verdad", y "quiere culpar" a la invasión rusa de Ucrania de "su mala gestión", porque "los precios llevan subiendo desde principios de año en España".

En esa línea, y en una atención a medios posterior a este foro, a preguntas de los periodistas sobre el nuevo paquete de medidas económicas que está previsto que anuncie Pedro Sánchez durante el Debate sobre el estado de la Nación que arranca este martes en el Congreso, Bendodo ha opinado que si un Gobierno elabora un primer paquete de medidas anticrisis "y al poco tiempo tienes que hacer un segundo significa que el primero ha sido un fracaso", y "si tienes que hacer un tercero en tan poco espacio de tiempo significa que el primero y el segundo fueron un fracaso".

"Alguien tiene que decirle al Gobierno que está por el camino equivocado", y "que vuelva a releer el documento de propuestas" que le remitió el PP en materia fiscal y económica, porque "entenderá que no es una propuesta partidista", sino que "se trabajó con sindicatos, empresarios, expertos", según ha subrayado.

LOS "PECADOS CAPITALES" DEL GOBIERNO

Por lo demás, Bendodo ha mantenido en este foro que el Gobierno de Sánchez está cometiendo "tres pecados capitales", de los que el primero es "la falta de reformas estructurales", incluida la del sistema de financiación autonómica, que "está desangrando a algunas comunidades autónomas, especialmente a Andalucía, que pierde 1.000 millones de euros al año, cuatro millones al día" por el actual modelo "injusto" en vigor, según ha criticado antes de remarcar que "también está pendiente una reforma fiscal de verdad que beneficie a clases medias y autónomos en una situación tan complicada" como la actual.

Un segundo "pecado capital" del Gobierno es, en opinión de Bendodo, su "errática elección de socios" y sus "malas compañías", y al respecto ha advertido de que "el chantajista nunca se conforma con el primer pago", y "los independentistas, los herederos de ETA, los que quieren romper España, nunca se van a conformar con un único pago".

Al hilo, ha aseverado que "es indigno que Bildu escriba la historia de España y condicione la Ley de Memoria Democrática revisando algo sagrado en este país como es el espíritu de la Transición", y ha proclamado que "la 'Ley Bildu de Memoria la va a llevar Sánchez a cuestas todo el camino que le quede de gobierno hasta que el PP la derogue", que esa será una de las primeras medidas que adoptará el Gobierno que aspira a conformar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha remachado antes de criticar que el Gobierno pactara esa ley con Bildu "el fin de semana del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco".

Ha añadido además que "alguien del Gobierno tendría que explicarle a Sánchez que Felipe González, a quien este país debe mucho, no era franquista, porque esa ley de Memoria lleva el franquismo hasta el año 1983", cuando ya gobernaba el histórico socialista.

Y "el tercer gran pecado capital" del Gobierno "es la soberbia", según ha continuado Bendodo, que ha aseverado que "nunca un gobierno se atrevió a tanto, a querer meter la mano en todo", en "la Abogacía y la Fiscalía del Estado, el Instituto Nacional de Estadística o en empresas estratégicas", de forma que "el intervencionismo socialista que tanto daño hizo" en Andalucía "se está multiplicando en España", según ha lamentado.

El coordinador general del PP ha añadido que "la soberbia es desde la antigua Grecia el principal motivo que ha descabalgado a todos los que ostentan el poder", y ha augurado que, "sin duda, la soberbia es la que va a acabar tumbando en la lona al Gobierno socialista".

Tras las próximas elecciones, "el PP tendrá el mandato de los ciudadanos para gobernar en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Gobierno de España", según ha insistido en augurar Bendodo, quien ha subrayado que "en democracia todas las crisis han empezado con el PSOE y las ha acabado solucionando el PP". "Pasó con Aznar y con Rajoy y pasará con Feijóo", ha avisado Bendodo, quien ha remarcado que "estamos en un momento clave en el que hay que aparcar la soberbia, alejarse de las malas compañías y hacer reformas".

En esa línea, ha defendido que el PP de Feijóo, en los tres meses que lleva al frente de la oposición, ha "tendido la mano" al PSOE "en muchísimas cuestiones", presentándole "un plan económico y fiscal para reducir los precios de servicios esenciales como la luz y el gas y bajar la presión fiscal", así como "en materia de Defensa y de política internacional con motivo de la cumbre de la OTAN", y esta misma semana con su propuesta para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha lamentado el Gobierno "no ha querido o no ha podido aceptar" esos acuerdos "porque está atado a sus socios independentistas".