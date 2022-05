Bendodo critica que Sánchez "es capaz de saltarse todas las normas con el único objetivo de seguir en la Moncloa"

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Partido Popular y presidente provincial de Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este domingo que el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se inventa una película de espías" para "desviar la atención". "Es capaz de arrasar con todo, de saltarse todas las normas, con el único objetivo de seguir en la Moncloa".

Bendodo, que ha intervenido en el municipio malagueño de Benahavís en el comité comarcal de municipios de la Costa del Sol, ha advertido de que el Ejecutivo central "ha conseguido tender una gran cortina de humo" para que no se hable "de lo que realmente preocupa", aludiendo a que "a todos nos preocupa la subida de los precios por encima del 10%, la crisis económica, la crisis energética...".

A su juicio, lo que hace el Gobierno "para tapar este debate" es que "se inventa una película de espías donde el Ejecutivo espía a sus socios y el ministro del Gobierno del mismo partido le echa la culpa al ministro del Gobierno del mismo partido".

"Los ministros del Gobierno de distinto partido --ha continuado-- le dicen al partido de la otra parte del Gobierno que tienen que dimitir los ministros de los que son compañeros en la mesa del Consejo de Ministros. Eso es lo que está pasando en nuestro país ahora mismo", ha lamentado, criticando que "tenemos un presidente del Gobierno que no es capaz de gobernar a 22 ministros y, por tanto, será imposible que gobierne a 47 millones de españoles".

Es más, ha incidido en que "si no eres capaz de gobernar a tu entorno más cercano, cómo vas a trasladar un mensaje de que eres capaz de gobernar al conjunto de los españoles".

Así, ha señalado que "menos de 48 horas ha tardado la directora del CNI en desmontar la cortina de humo de Sánchez por su supuesto espionaje con el único objetivo de desviar la atención". "El presidente del Gobierno es capaz, una vez más, de demostrar que tiene las agallas de hacer cualquier cosa para perpetuarse en la Moncloa", ha advertido.

"Es capaz de pasar por encima del Estado como una apisonadora. Le ha dado igual y se ha saltado todas las normas; es capaz de desprestigiar la marca España en el panorama internacional", ha criticado, advirtiendo del "daño" que "nos ha hecho esta historia, la imagen que hemos dado de país poco solvente" porque "el Gobierno ha mantenido esta estrategia".

Bendodo ha asegurado que Sánchez "es capaz de hacer que dos ministros de su gobierno, de su partido, se enfrenten públicamente con un asunto tan importante como la seguridad nacional. El ministro de Presidencia y la ministra de Defensa se echan las culpas de este lío", ha detallado. También Bendodo ha señalado que el presidente del Gobierno "es capaz de abrazarse a Bildu con tal no escuchar las propuestas del PP".

"El Gobierno mas débil de las ultimas décadas en el momento más complicado de las ultimas décadas", ha lamentado, al tiempo que ha dicho que al Ejecutivo central "le queda un solo apoyo, los herederos de ETA, Bildu; ese es el único apoyo que le queda al Gobierno".

También ha lamentado que "para conseguir apoyos que van menguando, el Gobierno de España mete en la comisión de secretos oficiales aquellos partidos que quieren romper España".

"Los que quieren romper España, que quieren desunir España, no pueden conocer los secretos de España. Esa línea roja también la ha pasado el presidente Sánchez", ha afeado el coordinador general del Partido Popular, al tiempo que ha criticado que también es el Ejecutivo central "más caro. 22 ministros y él, 23, dos equipos de fútbol y él --Sánchez-- no es capaz de arbitrar esos dos equipos de fútbol".

En suma, ha dicho Bendodo, "es capaz de arrasar con todo, de saltarse todas las normas, con el único objetivo de seguir en la Moncloa". A su juicio, "ese ha sido su único afán --de Sánchez-- desde que llegó a la política, anteponer su figura a los intereses de nuestro país".

"EL PP EN ESPAÑA NO ES LA OPOSICIÓN, ES LA ALTERNATIVA"

"Este país no se merece este Gobierno, el conjunto de los españoles son mejor que Sánchez. Necesitamos un presidente que esté a la altura de España y de los españoles y este presidente no lo está siendo", ha subrayado.

En este punto, ha valorado la gestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "En un mes hemos conseguido, fundamentalmente, que ya no hablemos de nosotros, que no es poco, y hablamos de los problemas de la gente". "Estamos consiguiendo liderar las cuestiones económicas que hacen falta en este país, las reformas económicas que el Gobierno de Sánchez no nos ha querido escuchar y ha preferido echarse en las manos y en brazos de Bildu", ha indicado.

Por ello, ha incidido en que "se trata de seguir construyendo esa alternativa". "El PP en España no es la oposición, es la alternativa", ha reivindicado, asegurando que van a construir un gobierno "serio, responsable y que con experiencia". "Existen los equipos, las personas, los proyectos y las ideas, solo será cuestión de tiempo".

Al respecto, y por último, ha dicho que "la primera meta volante es el 19 de junio, las elecciones andaluzas", mostrándose convencido de que con el PP habrá "una mayoría amplia, suficiente, que dote de tranquilidad al conjunto de los andaluces".