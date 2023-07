Bendodo dice que 23J "se enfrentan la mentira y verdad": "Sánchez no es capaz de mirar a la cara ni en su cartel"

Pide el voto "para conseguir una mayoría amplia que nos permita gobernar en solitario y sin extremos que bloqueen"

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP y candidato número 1 al Congreso por Málaga, Elias Bendodo, ha señalado este sábado que en esta campaña electoral del 23J "se enfrentan la mentira y la verdad" y ha aludido al cartel electoral del PSOE donde "Pedro Sánchez no es capaz de mirar a la cara a los españoles ni en su cartel electoral; se está haciendo un 'selfie'".

"Para decirle la verdad a la gente tienes que mirar a los ojos para que te crean", pero, ha continuado, "Sánchez no puede mirar a los ojos de la gente porque miente". Frente a ello, ha dicho, la otra opción es Alberto Núñez Feijóo "un presidente del partido, futuro presidente del Gobierno, que mira a la cara y nos dice la verdad".

Ha reiterado que "lo más importante y el principal patrimonio que tiene un político es su palabra y "si lo pierde lo ha perdido todo". "Tenemos un presidente del Gobierno que tiene el rechazo frontal de la inmensa mayoría de la ciudadanía porque nos ha mentido sistemáticamente a todos", ha advertido.

Asimismo, Bendodo ha asegurado que lo primero que hará Feijóo cuando llegue al Gobierno "es decirle la verdad a los españoles". "Puede gustar más o menos, pero los españoles tienen que saber la verdad del boquete que ha dejado el sanchismo en nuestro país", ha señalado.

Por otro lado, Bendodo ha reiterado que quieren hacer "un Juanma Moreno", que "es gobernar para todos, nos voten o no, y conseguir una mayoría suficiente que dé tranquilidad a los españoles".

Así lo ha señalado junto con el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, un acto en Marbella (Málaga) con candidatos al Congreso y Senado, afiliados y simpatizantes del PP de Málaga, en donde también ha participado la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

Bendodo ha criticado que Sánchez "nos ha puesto una trampa mortal", como son elecciones el 23J. "Es lo peor que puede hacer un demócrata, poner unas elecciones en plena temporada alta para que la gente no vote", añadiendo que "un demócrata tiene que potenciar la participación y que la gente vaya a votar de forma masiva". No obstante, ha señalado que "Sánchez no conoce a los españoles".

Por otro lado, se ha referido al debate 'cara a cara' de Sánchez y Feijóo, que "lo perdió Sánchez, perdió los nervios, perdió la forma, perdió la compostura; tuvimos un presidente, Feijóo, que ya era presidente del Gobierno y Sánchez era el líder de la oposición". Es suma, ha dicho, "confirmó lo que los españoles decían".

También ha aludido a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que "dijo 'yo también he perdido debates en Andalucía'" y ha señalado que "ha tardado ocho años en reconocer que Juanma Moreno le ganó los dos debates". "Efectivamente, Juanma le ganó los dos debates a Susana Díaz, como Feijóo ganó el debate a Pedro Sánchez". Aunque, ha insistido en que "hemos ganado el debate, no hemos ganado las elecciones todavía", porque "las urnas no están puestas".

En este punto, ha señalado que se pudo comprobar "que la verdad le ganó a la mentira. Y cuando la gente puede comparar la verdad con la mentira lo tiene muy claro, la mentira expuesta a la verdad se disuelve como un azucarillo, como un castillo de arena que se lleva el mar".

"El sanchismo es muchas cosas", pero "sobre todo es no decir la verdad, decir mentiras" y "el mentir lo llaman ahora cambiar de opinión", ha ironizado.

"En Andalucía, el PSOE se mantuvo durante muchos años en el poder gracias a la mentira, a la manipulación y al miedo, las tres M precisamente del sanchismo", ha criticado, al tiempo que ha dicho que quien "ha diseñado la campaña del partido socialista, creo que le ha afectado un golpe de calor".

En concreto, ha explicado que "ha diseñado una campaña fundamentalmente diciendo que los avales principales de Sánchez son Chaves y Zapatero". "Los de Feijóo son Moreno y Ayuso, y creo que no hay color", ha sostenido.

PIDE EL VOTO PARA "UNA MAYORÍA AMPLIA"

Por otro lado, el candidato número 1 al Congreso por Málaga ha señalado que "el PSOE de toda la vida, el PSOE que gobernó en muchos sitios, que hizo cosas bien y cosas mal, el PSOE de la Transición, ese partido no se presenta a las elecciones, lo que se presenta es el sanchismo con un grupo de coaligados, Bildu, Esquerra, Sumar o retar", por lo que ha pedido el voto "a derecha y a izquierda".

En suma, "pedir el voto a todos los españoles para conseguir una mayoría amplia, suficiente, que nos permita gobernar sin contrapeso, en solitario, sin extremos que bloqueen", ya que "eso es lo que necesita España".

Así, se ha referido a esos votantes "de otros tiempos socialistas o de Vox, incluso", a los que ha dicho que "a lo mejor el PP no es su partido, pero sí somos la solución a sus problemas", por lo que ha pedido "una oportunidad". "España ahora se juega mucho", ha subrayado.

"En este momento el PP de Feijóo es la solución y ahora es cuando toca demostrarlo", ha concluido el coordinador general del PP y candidato número 1 al Congreso por Málaga.