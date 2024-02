Bendodo dice que el "chantaje" de Puigdemont y la "corrupción del caso Ábalos" resumen los 100 primeros días de Sánchez

Pide explicaciones al presidente del Gobierno: "Los tres cerebros que le llevaron a ganar primarias son líderes" del caso

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado que los protagonistas de los primeros 100 días de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno son el "chantaje" de Carles Puigdemont y la "corrupción" por el que ha denominado "caso Ábalos", que "está indignando y avergonzando al conjunto de los españoles".

En declaraciones a los periodistas en Marbella (Málaga), Bendodo ha asegurado que el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones sobre este caso sobre supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas para administraciones públicas, ya que, ha señalado, "los tres cerebros que llevaron a Sánchez a ganar las primarias son los líderes de esta trama, que tiene un gran jefe, que es el presidente del Gobierno".

Ha señalado que "ya no cuela" que "el presidente del Gobierno no se enteraba de nada", por lo que cree que Sánchez tiene que dar "todas las explicaciones pertinentes" sobre este caso y sobre "los tres cerebros", el exministro de Fomento José Luis Ábalos, el exasesor de este Koldo García y Santos Cerdán. Si no lo hace, ha dicho, "acabará convirtiéndose en el 'caso Pedro Sánchez' porque estará ocultando información".

Cuestionado por las manifestaciones de Ábalos este sábado en una entrevista en 'El País', Bendodo ha señalado que "son muy clarificadoras" y se ha preguntado si "no hay nadie en el PSOE que tenga las agallas de hablarle y decirle las cosas claritas al señor Ábalos, como está pidiendo". "¿Qué sabe el señor Ábalos que preocupa tanto a los dirigentes del PSOE?", se ha cuestionado, considerando que "la ramificación del caso va más allá del Ministerio de Fomento".

Según Bendodo, es "una trama en toda regla", señalando que en toda organización criminal, "como lo define la Fiscalía Anticorrupción", hay "un sicario que ejecuta las órdenes; en este caso, el que ejecuta las órdenes de sus jefes es Koldo" y también un jefe, "que es Ábalos"; mientras que "el padrino es Santos Cerdán", ahora secretario de Organización y "el que se reúne con Puigdemont", que "avaló a Koldo en el PSOE". "Y en toda trama hay un líder máximo, que al final está informado de todo y toma las decisiones. Y el líder máximo es Pedro Sánchez", ha apuntado.

"Estamos hablando de los tres socialistas, Koldo, Cerdán y Ábalos, que le llevaron en volandas a la Secretaría General del PSOE y, por tanto, sin los tres cabecillas de esta trama, Sánchez hoy no sería ni presidente del Gobierno ni secretario general del partido", ha señalado el dirigente 'popular' en su comparecencia.

En primer lugar, ha instado a que Sánchez explique el "inquietante apartamiento de Ábalos" del ministerio en 2021 cuando era una de sus personas de confianza. "Sorprendió a mucha gente, igual que sorprendió que de repente, cuando estaba fuera de la política volviera a ser diputado", ha señalado, aludiendo a que los diputados "gozan de aforamiento y todo apunta a que ha aparecido, por fin, la pieza que faltaba en este gran puzzle".

Al respecto, ha señalado que este caso tiene "muchísimos paralelismos con el de los ERE en Andalucía", recordando que el expresidente socialista Manuel Chaves "dijo en la comisión de investigación que se había enterado por la prensa y acabó condenado", el otro expresidente José Antonio Griñán "dijo lo mismo y también acabó condenado a cárcel", apuntando que este cesó antes de que estallara la trama ERE al consejero Antonio Fernández "y después se demostró que era uno de los líderes".

"Así que Sánchez debe tomar nota y debe decir la verdad para no seguir el mismo camino de estos dos expresidentes socialistas", ha afirmado Bendodo, quien también ha instado a que explique "por qué defendió a una empresa pirata como experta exportadora en el mercado internacional" y por qué Koldo, "que durmió abrazado a la urna que le guardaba los avales", pasó "de portero de prostíbulo a consejero de Renfe".

También ha considerado que Sánchez debe dar explicaciones sobre si "recibió información privilegiada" de la Fiscalía Anticorrupción "porque Sánchez ha llegado a decir que él controla la Fiscalía Anticorrupción"; y por qué "los investigados evitaban hablar por teléfono", así como "si le llegó información oral o escrita sobre la trama de mordidas millonarias o se ha enterado por la prensa, igual que todos"; "Estoy convencido que no".

Según el dirigente 'popular', que Sánchez "niegue los hechos no es ninguna garantía", sino que es "el principio de una confirmación", recordando lo ocurrido con la amnistía, la eliminación de la sedición o el cambio en la malversación y los indultos. "Esta vez hemos llegado a un punto de saturación de escándalos y de cara dura del Gobierno de Sánchez que cree que los españoles somos tontos", ha lamentado, apuntando que "ya está bien, hasta aquí hemos llegado".

Para Bendodo, es necesaria "una regeneración clara del PSOE y de todo el equipo de Pedro Sánchez", apuntando que "evidentemente esto está indignando y avergonzando al conjunto de los españoles". "Mientras España sufría una pandemia, los socialistas se estaban enriqueciendo a costa del sufrimiento de los españoles, cobrando comisiones por la compra de mascarillas. Esa es la realidad", ha lamentado.

Ha señalado que Sánchez debe "exigir responsabilidades a todos los que rodean al caso" o, ha apuntado, "es que acaso Ábalos sabe algo que teme Sánchez. Lo vamos a ver en los próximos días". Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero sobre que "si fuera ella sabría lo que tendría que hacer en este caso", se ha mostrado seguro de que "lo que haría sería mirar para otro lado", recordando que fue consejera con Chaves y Griñán.