Bendodo dice que PP ha salido fortalecido del primer año de presidencia de Feijóo "como verdadera alternativa a Sánchez"

ESTEPONA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha puesto en valor este domingo el primer año de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la formación destacando que en este periodo el partido "ha salido fortalecido" y "ha dejado de hablar de sí mismo para hablar de los problemas de la gente". También ha asegurado que el PP es la "verdadera alternativa a Pedro Sánchez".

En una intervención ante periodistas en Estepona (Málaga), Bendodo ha asegurado sobre este periodo de Feijóo como presidente: "El resumen fundamental de lo que ha pasado en este año es que el Partido Popular dejó de hablar de sí mismo para hablar de los problemas de la gente y pasar de oposición a una verdadera alternativa".

Ha mostrado su satisfacción por comprobar que en este año se han afiliado al PP más de 12.000 personas, en referencia al acto que Feijóo tuvo este sábado en Zaragoza, y ha destacado el ensanchamiento de la base social de la formación.

"Ser alternativa, lo que es el presidente Feijóo y el Partido Popular de hoy, es una actitud constructiva, como la que precisamente lleva a cabo el presidente Alberto Núñez Feijóo, y por tanto ser alternativa no es tan fácil como dedicarse exclusivamente a la crítica", ha dicho.

Bendodo ha recordado que Feijóó "ha tendido la mano" al Gobierno en seis grandes pactos, "y a todo ha dicho que no, en la mayoría de los casos ha tirado las propuestas del Partido Popular. "En los seis casos, ni el sí ni el no, el no por respuesta", ha criticado.

También ha dicho que el presidente del Gobierno tiene como opción convocar elecciones, y al respecto ha dicho: "El Sánchez que ganó las elecciones no votaría al Sánchez que hoy gobierna porque ha incumplido todo lo que prometió".

En este punto el líder popular ha afirmado que él cree que Pedro Sánchez "ya abandonó el modo gobierno para dedicarse al modo hostil", apuntando que el presidente "va a someter a España a nueve meses en blanco".

Bendodo ha señalado --a modo de resumen de la legislatura que encara su recta final-- que en ésta, uno de los socios de Gobierno --en referencia a Podemos-- "se dedica a protestar", y el otro socio, "el sanchismo", se dedica a resistir. "Uno protesta y otro resiste, y aquí nadie gobierna, nadie está a los mandos del avión", ha criticado.

El líder popular ha enumerado problemas para los españoles como la crisis de precios, la inflación, el precio de la cesta de la compra o subida del Euríbor. En referencia al IPC ha asegurado que "lo peor que puede tener un político es tomar por tontos al conjunto de los ciudadanos".

En cuanto a la ley del solo sí es sí, ha aludido a que "a día de hoy se han revisado 750 condenas de violadores y agresores sexuales que han visto reducidas sus penas, 80 de ellos han salido a la calle de la cárcel. ¿Cómo nos podemos fiar de un presidente del gobierno que ha sacado de la cárcel a 80 violadores, un gobierno autodenominado feminista?".

En este punto de su intervención, Bendodo ha recordado que el PP apoyó la reforma de la ley "para parar la sangría", pero ha criticado que el Gobierno ahora no la aplica "por la presión de sus socios radicales".

"Hace prácticamente un mes desde que el Congreso de los Diputados dio luz verde a la modificación y no se ha hecho absolutamente nada. Por tanto, del PP nos parece una temeridad que el PSOE dé otra patada hacia adelante por no romper con su socio radical", ha dicho, a la vez que ha urgido al Ejecutivo a la reforma.

"Tenemos un gobierno rodeado por la corrupción, con la trama del tito Berni que dedicó dinero de todos, dinero de todos los españoles a prostitutas y cocaína, diputado del PSOE y con la trama que afecta al marido y familiares de la directora general de la Guardia Civil. Una dimisión que por cierto cada día va encajando más las piezas", ha dicho Bendodo.

El popular ha denominado "ministro de autodefensa" al titular de interior, Fernando Grande-Marlaska "porque dedica el 90% de su tiempo a defenderse de los escándalos", enumerando la dimisión de los altos mandos de la Guardia Civil, la crisis humanitaria de la valla de Melilla, y la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Al respecto de este último caso, Bendodo ha afirmado que "el ministro del Interior debería coger el mismo camino. Es mejor dimitir antes de que te cesen".