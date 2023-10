Bendodo: "La foto con Bildu va a perseguir a Sánchez toda su vida"

Insiste en pedir a Sánchez que convoque elecciones si considera que todo lo que está haciendo es bueno para el país

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha calificado de "imagen de la vergüenza" la fotografía de la reunión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con Bildu y ha augurado que "le va a perseguir toda su vida".

El dirigente popular ha recordado que Bildu hace sólo unos meses, en mayo, en las municipales, llevaba más de 40 terroristas de ETA en sus listas, muchos de ellos con delitos de sangre" y es un partido "que todavía aún no ha condenado ni un solo de los atentados que cometió".

"Esta reunión de Sánchez con Bildu y el acuerdo que salió de allí evidentemente va a pasar a la historia; la foto del viernes 13, la foto de la indignidad y esa foto le va a perseguir a Sánchez toda su vida, consiga la investidura o no, esté en España o no, siga su carrera política o no. Esa foto va a perseguir a Sánchez durante toda su carrera política", ha apostillado.

En este punto, ha dicho que Sánchez "está siguiendo al dictado y tragando con todo el guion de Bildu", que "ha conseguido poner de rodillas a Pedro Sánchez", avisando de que "no es poner de rodillas a Pedro Sánchez, es poner de rodillas al presidente del Gobierno de España, a nuestro país". "Eso lo ha permitido el presidente del Gobierno con tal de mantenerse sentado en la Moncloa a pesar de haber perdido las elecciones".

Según Bendodo, Sánchez "pasará a la historia por la foto del viernes 13, por la foto de la vergüenza; por la ley del 'sólo sí es sí', que ha supuesto que 1.200 agresores sexuales y violadores hayan reducido sus condenas y 120 de ellos hayan salido de la cárcel, una verdadera ofensa sobre todo a las mujeres; por eliminar la sedición y abaratar el delito de malversación; porque está a punto de tragar con la amnistía y veremos qué hace con el referéndum; por algo muy grave, que es enfrentar al conjunto de las españoles".

"NADA ES CASUAL"

También ha indicado que "nada es casual" y ha calificado la foto con Bildu como "otra maniobra del sanchismo", al tiempo que ha explicado que se ha producido "en pleno puente cuando hay miles de ciudadanos que han aprovechado para irse de viaje y descansar unos días", ya que "el sanchismo quería que la foto de la vergüenza la vieran el menor número de españoles".

Ha asegurado que "no es la primera vez que lo hace" cuando "van a tomar decisiones que saben que son difíciles de explicar, difíciles de aceptar y muy complicados de tragar". "Nada es por casualidad", ha afirmado.

CONVOCAR NUEVAS ELECCIONES

Bendodo ha vuelto a pedir a Sánchez que convoque elecciones si considera que todo lo que está haciendo es bueno para el país.

Tras decir que Sánchez "se está riendo de sus propios votantes", Bendodo se ha mostrado convencido de que si "los españoles, sobre todo los votantes socialistas, supieran que a quien votaron iba a propiciar la amnistía y se iba a sentar a pactar con Bildu, no le hubieran votado".

"Sánchez se presentó a las elecciones engañando a sus propios votantes y al conjunto de los españoles porque en su programa de gobierno no iba ni la amnistía, ni el pacto con los herederos de ETA, ni el referéndum, ni los indultos a la cúpula socialista de los ERE", ha apuntado.

Por tanto, ha pedido que "si Sánchez ve todo esto con normalidad, cree que es bueno para el conjunto de nuestro país, que lo someta a la voluntad de los españoles, que haya elecciones el próximo 14 de enero y los españoles hablen otra vez, y ya con todas las cartas sobre la mesa".

ACABAR CON NUESTRO MARCO DE CONVIVENCIA

En su opinión Sánchez "se ha convertido en esa gran oportunidad para todos los que quieren acabar con nuestro marco de convivencia de los últimos 45 años".

"Bildu, Esquerra, Junts, todos ven en Sánchez una oportunidad para debilitar a España y seguir avanzando en sus planes, cada uno en el suyo", ha dicho en Antequera (Málaga) junto con el secretario general provincial del PP, José Ramón Carmona, y el alcalde del municipio, Manuel Barón.

Bendodo ha criticado, asimismo, que lo que está haciendo Sánchez es "vender a España a trozos". "A todos los que quieren romper España le está dando sus aspiraciones y cumpliendo con sus objetivos", asegurando que "no nos merecemos un presidente del Gobierno que se ha presentado a las elecciones diciendo que todo esto no lo haría y está haciendo todo lo contrario de lo que decía su programa electoral".

Así, ha lamentado que Sánchez "haya cedido ante el independentismo catalán y ante Bildu" y ha incidido en que la formación vasca ha conseguido "poner de rodillas al presidente del Gobierno de España" para que Sánchez "siga en el poder tras perder las elecciones".

Bendodo, que ha vuelto a reiterar que "el mayor patrimonio que tiene un político es su palabra y si un político pierde su palabra ha perdido toda la credibilidad y está inhabilitado para gestionar el bien común", ha incidido también en que la foto de Sánchez con Bildu "es la foto del viernes 13, de la vergüenza, que ofende a miles de víctimas".

"Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez después de decir por activa y por pasiva que nunca, nunca, pactaría con Bildu", ha sostenido Bendodo, que ha señalado, asimismo, que Bildu "es ahora mismo el único apoyo que tiene cerrado para la investidura", de la que ha dicho "ya veremos cuándo es".