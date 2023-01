Bendodo insta a Sánchez a "copiar bien" las medidas económicas del PP y avisa que en 2023 no habrá "amnesia colectiva"

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha calificado de "insuficiente" el plan del Gobierno central para combatir la inflación y le ha pedido que, "ya que han copiado" las medidas económicas planteadas por el PP como "la bajada del IVA que llevamos pidiendo tres meses", que "las copie bien" y baje también el IVA a la carne, el pescado y las conservas, mantenga el descuento de 20 céntimos en los carburantes a autónomos y colectivos vulnerables, amplíe las ayudas de 200 euros a las familias más necesitadas o ajuste el IRPF a la subida de precios.

Y es que para el 'popular' en las medidas anunciadas por el Gobierno "siempre hay letra pequeña" y "lo que Sánchez da con una mano, lo quita con la otra", aludiendo a que "con una mano dice que va a bajar el IVA de algunos alimentos, pero el mismo 1 de enero deja de subvencionar el litro de gasolina". "Se cree que somos tontos", ha apostillado.

De este modo ha asegurado que el Gobierno "quiere que con la entrada de año los españoles entremos en amnesia colectiva y olvidemos los cubos de basura que ha sacado a final de año intentando que con las fiestas nos olvidemos", pero ha asegurado que "eso no se va a producir". "Los españoles son mucho más inteligentes y responsables que él".

Así, ha indicado que el presidente del Gobierno "ha sido la comidilla" en las reuniones familiares estas fiestas, "y no por su gestión, por sus excesos", ha dicho Bendodo, refiriéndose a la subida de los precios, la rebaja del delito de malversación, la ley del 'solo sí es sí' y "meter la mano en todos los órganos del Estado".

Sobre la gestión económica, el coordinador general de los 'populares' se ha lamentado de que Sánchez haya tomado la "decisión salomónica" de quitarle de un "hachazo" los 20 céntimos del combustible a todo el mundo. "Esto es brocha gorda ¿pero en qué cabeza cabe?", se ha cuestionado, apuntado a que "llenar un coche diésel ahora cuesta 20 euros más que hace un año".

También le ha pedido que baje el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, apartado en el que se ha quejado de "la letra pequeña" en este aspecto: "La bajada del IVA está condicionada a que la inflación subyacente esté por encima del 5,5%, entonces cuando baje, que es la tendencia, nos exponemos a que en cuestión de pocos meses también desaparezca esta ayuda".

Bendodo, que ha recordado que el Gobierno ha recaudado 33.000 millones más hasta noviembre del 2022 por el aumento de los precios, ha recriminado a Sánchez que, en lugar de apoyar por ejemplo a los autónomos manteniendo el descuento a los combustibles, "se guarde un colchón electoral para sacar la chequera antes de las elecciones".

En esta línea también ha aludido al cheque de 200 euros de ayuda a las familias vulnerables, comparándolo con el bono joven cultural. "Nadie entiende que el bono joven destinado a ocio ascienda a 400 euros mientras que la ayuda a las familias que no llegan a fin de mes sea de 200 euros", "esto es el minicheque electoral de Sánchez", ha afeado.

Por otro lado ha señalado que Sánchez ha sido "la comidilla" en las fiestas navideñas por ser "el primer presidente del Gobierno que se ha atrevido a abolir la sedición y a abaratar la corrupción coincidiendo, además, con el momento en que medio gobierno socialista de Andalucía ha entrado ya en prisión por el caso ERE".

Al respecto ha señalado que "nadie se lo hubiera creído", asegurando que "si hoy fueran las elecciones, el Pedro Sánchez de su campaña electoral no votaría al de hoy porque nada tienen que ver". Así, ha pedido elecciones "ya", argumentando que su programa "es totalmente distinto".

Además, ha señalado que al presidente del Gobierno también se le ha recordado estas fiestas por "intentar meter la mano en todos los poderes del Estado, pero sobre todo, por que el Constitucional le ha parado los pies al intentar cambiar por la puerta de atrás las reglas del poder judicial".

Por último, Bendodo ha aludido a la ley del 'solo sí es sí' para acusar a Sánchez de seguir "enrocado" en no cambiarla pese a que esta norma "ha propiciado la reducción de condena a 133 agresores sexuales y violadores; de los cuales 17 ya están en la calle". Para el PP, estos son los datos "de la vergüenza" y ha asegurado que seguirán actualizándolos para que al Gobierno "se le mueva la conciencia y hagan lo que tengan que hacer porque es un absoluto insulto, especialmente a las mujeres". Sin embargo, censura que el Ejecutivo "por soberbia, por insolvencia o mala fe, no mueva un dedo" al respecto.

Cuestionado por los periodistas, Elías Bendodo se ha referido a los datos del paro y ha acusado al Gobierno de "maquillar las cifras" y "tomar a los españoles por tontos" al no incluir en las listas de desempleados a los fijos discontinuos en los periodos que no trabajan consiguiendo así rebajar el número de parados. "Todos los ciudadanos sabemos que cuando uno no está trabajando, está en la lista del paro", ha concluido.