Bendodo llama al voto masivo porque en España "no somos tan fuertes para aguantar nueve años de duro sanchismo"

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha valorado que "España es un país fuerte, tan fuerte que hemos aguantado cinco años" de Gobierno de Pedro Sánchez pero "no somos tan fuertes para aguantar nueve años de duro sanchismo", por lo que ha llamado a acudir masivamente a las urnas el próximo 23 de julio.

Así, tras tachar al presidente del Gobierno de "tramposo" por convocar unas elecciones generales a finales de julio y en mitad de las vacaciones --intentando que "los españoles no vayan a votar"--, "vamos a hacer el esfuerzo y le vamos a decir alto y claro que con nosotros las trampas no valen y que el 23 de julio próximo los españoles vamos a votar masivamente estemos donde estemos".

Durante su participación este sábado en el Comité Ejecutivo del PP de Marbella (Málaga), Bendodo ha incidido en que Sánchez ha convocado elecciones por tres motivos: "para tapar el mensaje de que el PP ha ganado las elecciones, porque los suyos se lo comían y porque si llega a diciembre no llega de candidato porque los suyos no le dejan que sea el candidato".

Y le ha afeado que con estos comicios vulnera "la máxima obligación que tiene un dirigente político demócrata", y es que votar, "el mayor ejercicio que se puede ejercer en democracia, se pueda ejercer en libertad, con tranquilidad y en el mayor número de personas posible". Sin embargo, asegura que con el adelanto a julio, "ya todo lo confía a que los españoles no voten y él pueda mantenerse en el gobierno", ha apuntado el 'popular'.

Para Bendodo, el presidente del Gobierno "ha hecho de la mentira su mayor patrimonio", al pactar con Podemos cuando dijo que "no podía dormir"; al "desproteger" el Estado con la eliminación del delito de sedición; al prometer que iba a luchar contra la corrupción y lo que ha hecho es "abaratar el delito de corrupción para que lo independentistas catalanes no entren en la cárcel"; o pactar con Bildu la ley de memoria democrática, la reforma del Código Penal y la ley de vivienda, ha relatado.

Es por ello por lo que lo ha acusado de ser el enemigo del PSOE "de toda al vida". "La primera víctima de Pedro Sánchez es el Partido Socialista de toda la vida, lo ha eliminado, ahora es el partido sanchista", ha dicho el coordinador 'popular', quien ha aludido a las palabras textuales del socialista Alfonso Guerra: "Abandonar el socialismo liberal que había impregnado la acción del PSOE durante 140 años para sustituirlo por una alianza de radicales, populistas, independentistas y herederos del terror significa un cambio brutal en la tradición y el pensamiento del PSOE".

"Esto lo dice el PSOE sobre Pedro Sánchez", ha alertado Bendodo, quien considera, por tanto, que a Sánchez "solo le quedan los sanchistas, no los socialistas, el CIS trucado y la ideología populista impregnada de Podemos".

23J: SALIR A "REMATAR EL PARTIDO Y GANAR"

"Este es el presidente del Gobierno que tenemos y por eso cuanto antes pasen a la oposición muchísimo mejor", ha afirmado, al tiempo que ha considerado el 23 de julio la segunda parte de un partido de fútbol que se inició el pasado 28 de mayo, donde "hemos ganado 2-0" y que el día 23 se jugará "rematar el partido y para ganar".

El coordinador general del PP ha valorado que el partido ha conseguido ganar al PSOE en los resultados del 28M después de siete años, y lo ha hecho por 3,4 puntos de diferencia, 760.000 votos. Además, ha dicho que el objetivo de la campaña electoral "se ha cumplido" y "hemos superado los siete millones de votos del PP en España". Ante esto, ha dicho que "un dirigente del partido que ha perdido, lo normal en estos casos es que levante el teléfono y diga, 'Presidente Feijóo, enhorabuena, ha ganado las elecciones'", lamentándose de que no haya ocurrido.

Así, ha animado a los votantes del PP a que todavía "queda la segunda parte, que empieza el lunes y no nos podemos permitir que nos remonten, la segunda parte es para rematar el partido, para rematar el partido y para ganar. No estará completa la faena si no la rematamos el próximo 23 de julio".

Por eso, "yo os pido a todos que hemos hecho un gran esfuerzo", a los votantes y a los 97.000 interventores que el PP ha tenido en España el 28M para que repitan, "os pido ese esfuerzo por todos nosotros", ha incidido, recalcando que el objetivo es "un gobierno de España remando a favor de Marbella, de Málaga, de Andalucía... Eso es lo que nos hace falta".

Sin embargo, ha continuado, "tenemos al presidente, insisto, que ha hecho de la mentira su mayor patrimonio, y cree que los españoles somos tontos pero de tontos los españoles no tenemos ni un pelo". Por tanto, ha pedido que "llegue cuanto antes el próximo 23 de julio para que España pueda pasar página y podamos volver a ser el país que siempre fuimos, un país referente en el conjunto de Europa, un país que baja impuestos, que cree empleo y evidentemente que recuperemos el orgullo todos nosotros de ser españoles", ha concluido.