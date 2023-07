Bendodo pide a españoles "el último tirón" para llevar a Feijóo a Moncloa y no a un presidente que "no da la cara"

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido a los españoles que den "el último tirón" para conseguir en las urnas que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa y echar así al actual presidente, Pedro Sánchez, que "no da la cara".

Así, frente a un Feijóo que "da la cara y mira a los ojos" a los españoles ha contrapuesto al socialista, que "no ha aparecido por Andalucía" durante la campaña ni "da la cara" en su propaganda electoral.

Por ello, ha considerado que "España se juega mucho el próximo domingo" y "tenemos que seguir pidiendo el voto a todas las personas que quieran un cambio", ha señalado Bendodo, que ha abierto el acto de cierre de campaña que ha protagonizado este viernes Feijóo en Málaga junto al presidente del Gobierno de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno.

Con el mar de fondo y el viento de poniente azotando las banderas que portaban la multitud de personas que se han congregado en este acto, el 'popular' ha asegurado que este es el "viento de cambio que nos va a llevar a la Moncloa el próximo domingo".

En el último día de campaña, ha hecho un repaso por la actividad del PP en estas dos últimas semanas y ha agradecido a Feijóo "que cogió las riendas del partido en el peor momento, y ha conseguido en año y medio, sobre todo, unir al partido", lo que, a su juicio, ha llevado a construir "un proyecto alternativo al sanchismo que se va a ver claramente el próximo domingo".

Un año y medio después, Bendodo confía en que "estamos a las puertas del cambio político en España" de la mano de Feijóo, de quien ha destacado que es "buena persona y buen político, y eso lo hemos comprobado todos". Por tanto, "solo nos queda confirmarlo" en las urnas.

De hecho, ha aludido a las encuestas, para decir que "es muy posible que Feijóo sea el presidente del Gobierno", pero toca decidir "si solo o condicionado", por lo que ha insistido en llamar al voto. Lo que sí tiene claro es que a partir del domingo "empieza todo, no termina nada. El domingo empieza la España pujante, de verdad, de la que todos los españoles nos vamos a volver a sentir orgullosos, la España que no va a desaprovechar ninguna oportunidad", ha defendido.

FEIJÓO "DA LA CARA Y MIRA A LOS OJOS"

Y para ello ha pedido un "último tirón" a todos aquellos españoles "que quieran un cambio en España" para que apoyen al PP porque "tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de este país". Frente a eso, ha criticado que el PSOE no se presenta a la elecciones, sino que lo hace "Sánchez con un grupo de colegas que han hecho tanto daño a España".

Así, ha tomado como ejemplo las cartas donde PP y PSOE piden el voto a los ciudadanos para reivindicar a Feijóo como un presidente que "da la cara" y mira a los ojos a los españoles --como aparece en una imagen junto al escrito--, y ha criticado por contra, que no aparezca Pedro Sánchez en la suya.

"Yo estoy buscando aquí a Sánchez y no aparece por ningún lado, es decir, no da ni la cara en la propaganda electoral", ha afeado Bendodo, quien ha dicho que tampoco "mira a los ojos en las banderolas, que está de perfil haciéndose un selfie". De igual modo, ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya hecho campaña en Andalucía, "el sanchismo no ha aparecido por Andalucía; inédito".

Sin embargo, ha asegurado que "los andaluces saben bien qué es tener un gobierno con una mayoría estable, moderada y de gestión; por eso, el próximo domingo en Andalucía tenemos que hacer un Juanma Moreno y estoy seguro de que Málaga será viento de cambio para la amplia victoria del PP en estas elecciones generales", ha concluido.