Bendodo pide al Gobierno abrir el debate de prolongar la vida útil de las nuecleares y no tener prejuicios ideológicos

MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha pedido este miércoles al Gobierno "estar a la altura" de las circunstancias "en los problemas y momentos complicados" en relación con la crisis energética y ha dejado claro que "tenemos que luchar con todas las herramientas a nuestro alcance para que este otoño-invierno no sea duro desde el punto de vista energético". Por ello, ha reclamado al Gobierno que abra el debate de prolongar la vida útil de las centrales nucleares y no tenga prejuicios ideológicos.

Bendodo, que ha participado en Málaga en la entrega de premios 'Populares del año', ha reiterado que el PP es "un partido de Estado" y "ante este decreto de improvisación energética estará a la altura, porque, aunque son insuficientes, son algunas medidas".

Por tanto, ha dicho, "el PP nunca hará nada en contra, el PP lo que tiene que seguir es exigiendo que el Gobierno puede dar mucho más de sí". "Todos los países del entorno están hablando ya o de ampliar la vida útil de las centrales nucleares o hablar de nuevas estrategias nucleares en esos países", aludiendo a China, EEUU, Japón o los países de la UE.

"Europa ya ha calificado la energía nuclear como energía verde, en cambio, aquí, por prejuicios ideológicos, no se contempla", ha criticado. Así, ha explicado que en España "ante los grandes problemas, los gobiernos tienen que estar a la altura y, en este caso, las decisiones que toma el Gobierno para paliar la crisis energética no puede ser que subamos unos grados la temperatura en invierno y la bajemos en verano o apagar las luces de los escaparates". A su juicio, "esas cuestiones no son serias, a diferencias de otros países".

Ha recordado, asimismo, que en España hay seis centrales nucleares que producen más de 20% de la energía eléctrica del país", abogando por "abrir este debate de prolongar la vida útil, abrir el debate al mismo nivel que lo están abriendo otros países del mundo, de que la energía nuclear es verde, como ha calificado la UE, y, por tanto, no tener prejuicios ideológicos".

"Tenemos que luchar con todas las herramientas a nuestro alcance para que este otoño-invierno, no sea duro desde el punto de vista energético", ha abundado.

De igual modo, ha vuelto a reiterar que el PP estará "a la altura, como partido de Estado que es, pero vamos a seguir exigiendo al Gobierno que, por favor, hay que estar a la altura de las circunstancias en los problemas y momentos complicados que tenemos en relación con la crisis energética, que tiene pinta de agrabarse en los próximos meses".

"Cuando la situación es excepcional, hay que tomar medidas excepcionales, y la calidad de un gobierno se mide en las medidas que toma en los momentos difíciles", ha dicho. Es más, ha señalado que "navegar con viento a favor es muy fácil. Un buen gobierno se demuestra cuando el viento viene en contra, y nos ha tocado un mal Gobierno", ha lamentado. "El PP quiere ayudar, pero queremos ayudar si se nos escucha", ha sostenido.