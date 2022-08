Bendodo pide a Sánchez "que ahorre energía" y no gaste más en marketing, colocar a sus afines y en cesiones políticas

CEUTA, 6 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abandone su idea de España multinivel al dictado de los que quieren romperla" y "ahorre energía, pero en ceder al chantaje de los independentistas; en su tricefalia de socialistas, podemitas y yolandistas; en marketing para negar la crisis como Zapatero y en mezclar el Gobierno y el partido como si fuera la URSS".

En declaraciones a los medios tras participar en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del PP de Ceuta, el político malagueño ha lamentado que "Sánchez gasta más en su corte de 22 ministros y 800 asesores, 89 millones de euros al año, que en invertir en esta ciudad" y le ha exigido "que ponga en marcha de inmediato el plan integral prometido para reforzar la presencia del Estado en ámbitos como educación, sanidad, justicia, defensa, seguridad o servicios sociales".

"Esta ciudad no puede estar en la agenda solo cuando hay un problema migratorio", ha advertido Bendodo, que ha subrayado que "España necesita una Ceuta fuerte y robusta, que es para lo que trabajamos". "Hay que mirar con más atención aquí, pero la situación mejorará porque el futuro presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, traerá seriedad y sentido de Estado... A Sánchez le tiemblan las piernas", ha criticado.

El 'número 3' del PP nacional ha asegurado que el partido celebrará su congreso regional pendiente "antes de final de año" y ha abierto la puerta a Juan Vivas, que preside la Ciudad Autónoma desde 2001, a volver a presentarse si así lo desea. "Estará donde él quiera porque para nosotros es un gran referente, pero la decisión la tiene que tomar él: en política hay muchos políticos y muchos con claridad de ideas, pero con la capacidad de ejecutarlas conozco a pocos y Vivas es uno de ellos", ha asegurado Bendodo.

"He visto el cariño, el respeto, la admiración y el agradecimiento que manifiestan los ceutíes por tu gran labor en beneficio de la ciudad, que has transformado, y de España... Otros, como Sánchez, no pueden pasearse por la calle, pero cuando un político la tiene a favor el partido debe apoyar ese proyecto que funciona y estar muy cerca", ha añadido.

Igualmente ha comprometido "todo el apoyo" de la dirección nacional del PP a Ceuta y a las prioridades que Vivas ha expuesto para el futuro de la ciudad, que Génova asume como propias: tener una frontera "bien dotada, con el acervo Schengen sin excepciones y con aduana comercial"; contar con una "acción decidida y enérgica" del Estado para "aumentar su presencia" en los ámbitos competenciales que conserva; avanzar hacia "un modelo económico más sostenible y con capacidad de generar empleo en sectores de vanguardia; y defender que "la Ceuta de las cuatro culturas no es un invento de nadie, sino un patrimonio de todos que no distingue en una ciudad donde todos, con independencia de cómo se llamen o recen, compartimos el sentimiento de pertenencia a España".

En clave nacional, el dirigente del PP ha advertido que España está en una situación "muy complicada" y ha tildado de "timo ibérico" el pacto alcanzado para intentar contener la escalada de precios de la energía: "Somos solidarios, pero estamos financiando el gas a Francia a razón de 6 millones al día y eso no puede ser", ha censurado Bendodo, que ha reprochado al PSOE que no haya aceptado los "cinco pactos de Estado" que le ha propuesto su partido.