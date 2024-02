Bendodo (PP) afirma que si Feijóo fuera presidente no pasaría "líneas rojas" con el independentismo

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fuese presidente del Gobierno no pasaría "líneas rojas" con el independentismo.

Lo ha dicho en declaraciones este viernes junto con el presidente del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, después de que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, enviara una carta este jueves a todos los eurodiputados en la que aseguraba que, si hubiera permitido la investidura de Feijóo en lugar de la de Pedro Sánchez, no se le estaría investigando por terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

"Ayer dijeron, y que se interprete bien, que si Feijóo fuera presidente del Gobierno esto no pasaría. Claro que no pasaría. Lo que no pasaría es ceder y pasar líneas rojas, ni estaríamos en el tira y afloja de la amnistía y de un Gobierno débil entregado a los que quieren romper España", ha sostenido Bendodo.

Ha sostenido que el independentismo dice que "tienen una oportunidad con Sánchez porque saben que va a ceder a todo", y ha añadido que lo que el PSOE diga que no se puede hacer lo acaba haciendo.

"El socialismo y Sánchez nos han acostumbrado a que cuando van a hacer un anuncio, van a llegar a un acuerdo, ya sea con el separatismo o con quien sea, lo primero que dicen es que es imposible hacerlo, lo segundo es que se sientan, y , en tercer lugar, manipulan todo lo posible para llegar al acuerdo con el solo objetivo de mantenerse sentado en el sillón de la Moncloa", ha reprochado.