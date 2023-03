Bendodo (PP) afirma que será "curioso" ver a Belarra y Montero "rogar" a Díaz un hueco en las listas

Cree que en la moción se ha estrenado Yolanda Díaz como "la marca blanca de Sánchez" que "entierra a Podemos"

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que "va a ser curioso ver a las ministras" de Podemos, "Ione Belarra e Irene Montero, suplicar, rogar a la señora Yolanda Díaz que les haga un hueco en las listas" de su proyecto Sumar para las elecciones generales. "Todavía este episodio tiene que verse y eso es lo que vamos a ver en las próximas fechas", ha apostillado.

En una rueda de prensa en Alhaurín de la Torre (Málaga), ha expresado que la moción de censura debatida esta semana en el Congreso a iniciativa de Vox ha servido primero "para poner de largo la marca blanca de Pedro Sánchez, que parece ser que va a ser Yolanda Díaz", y ha considerado que lo que se ha vivido esta semana "es el nacimiento de una fuerza que entierra y aparta a Podemos", en alusión a Díaz y su protagonismo, junto con Pedro Sánchez, en la moción.

En este sentido, Bendodo ha asegurado que la moción de censura ha servido, en segundo lugar, para que el que era el máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, "tenga un problema grave", asegurando que "ha pasado de empezar la legislatura como vicepresidente a terminarla enterrando a Podemos". "Y eso lo va a tener que hacer el señor Iglesias y envainársela, no le va a quedar otra", ha indicado.

Ha reiterado que las elecciones municipales del 28 de mayo "serán la verdadera moción de censura que tendrá el presidente Sánchez". "Tenemos la obligación de hacerlo bien por este país", ha asegurado.

Y ha incidido en que el PP trabaja "para que Sánchez se vaya ya", mientras que "otros han trabajado para reforzarlo con esta moción espectáculo, moción mitin que nunca debió celebrarse" y que también es "una moción sordina, que ha servido para silenciar o que el Gobierno intente silenciar lo que preocupa y escandaliza a los españoles, que es la ley del 'solo sí es sí' y los casos de corrupción que tienen rodeado al PSOE", ha opinado.

Así, ha apostado por volver ahora otra vez "a la España real, no a la de Sánchez, que es la oficial, sino a esa España que es la que sufren y viven millones de españoles, millones de familias que no pueden llegar a fin de mes con esta subida disparatada de los precios por la que el Gobierno de España no hace absolutamente nada; la que sufren los autónomos, emprendedores, a los que le cuesta la vida poder mantener sus proyectos".

"Esa es la España real, la de la gasolina que sigue sin bajar a 1,7; la de los precios y una inflación disparada. Esa es la España real a la que Sánchez nunca se refiere, nunca se ocupa y ni le preocupa", ha lamentado.

Para el coordinador del PP, "Sánchez ya no tiene su cabeza en los problemas de los españoles, tiene su cabeza en su salida personal de la Moncloa, en su proyección en Europa", ha considerado, lamentando que intenta "utilizar a nuestro país para intentar labrarse una imagen internacional que en su país no le reconocen" y "quedar él bien a costa de que los españoles quedemos mal".