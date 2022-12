Bendodo (PP) critica el "pelotazo laboral" de la contratación del marido de Calviño por Patrimonio Nacional

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se ha referido a la contratación del marido de la vicepresidenta Nadia Calviño por parte de Patrimonio Nacional y ha considerado que se trata de un "pelotazo laboral". "El sanchismo se cree ya el dueño de España y que puede hacer lo que le dé la gana", ha criticado.

En declaraciones a los periodistas en Benalmádena (Málaga), Bendodo se ha referido a la "recolocación" del marido de la ministra "con un sueldo de seis cifras", recordando que hace unos meses también se conoció "el ascenso del marido de la ministra de Transición Ecológica"; "una detrás de otra".

Al respecto, ha dicho que ha oído que "la Agencia Tributaria va a hacer una guía de términos simplificados" y ha ironizado "proponiendo el primero, 'pelotazo laboral': dícese el descaro socialista para enchufar a familiares y amigos, especialmente cuando se trata de algunos maridos de las vicepresidentas del Gobierno". "Hay que tener la cara de cemento armado", ha considerado.

Para Bendodo, "el escándalo de hoy supera al de ayer y posiblemente el de mañana supera al de hoy". "Hoy es que la ministra ha colocado a su marido con un sueldo por encima de 100.000 euros y lo han avalado dos ministerios; y no pasa nada, porque como somos los dueños del cortijo, pensará el socialismo", ha incidido, señalando que "así empezó el socialismo en Andalucía y miren dónde está".

Ha lamentado que "no hay mayor garantía laboral que ser marido de una vicepresidenta, no solo te colocan sino te ascienden con un sueldazo; y esto es el socialismo en estado puro y es lo que han hecho toda la vida, colocar a los suyos sin pudor, pero los ciudadanos no estamos dispuestos a aguantar".

"Mientras, hay miles de familias que lo pasan mal para llegar a fin de mes; mientras, los españoles estamos en el día a día, y el Gobierno está en abaratar los delitos, en tirar de Falcon y en colocar afines y familiares sin despeinarse en esta nueva cultura del enchufe laboral", ha finalizado.