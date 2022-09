Bendodo (PP) dice que España vive "un cambio de ciclo", aunque "no todo está hecho, ni mucho menos"

TARAZONA (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP y diputado en el Parlamento de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado este viernes que España vive "un cambio de ciclo", aunque "no todo está hecho, ni mucho menos", y "hay que dejarse la piel para ganar las elecciones". Ha inaugurado en Tarazona (Zaragoza) la XIV Escuela de Verano 'Antonio Torres' del PP Aragón.

"Si hay un país donde existen cambios de ciclo es España", ha aseverado Bendodo, indicando que en España son "más claros" que en otros países, recordando el de 1996 y el de 2011: "En el 2023 habrá un cambio de ciclo".

Ha hecho notar que todos los casos fueron precedidos por unas elecciones municipales y autonómicas, y ha advertido de que "al final el socialismo saca el doberman a pasear, el insulto", tras lo que ha considerado que "el rechazo de la ciudadanía a Sánchez es hoy mayor que a Zapatero en 2011" porque "este hombre ha traspasado muchas líneas rojas, ha tocado la moral a los españoles", en alusión a las "cuestiones de sentimiento nacional".

Elías Bendodo ha aludido al debate en el Senado que han protagonizado esta semana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó, cuando "Sánchez encontró a un presidente de gobierno y no se lo esperaba", aunque ha pedido al PP "que no se relaje" y pelee "hasta el último minuto".

Feijoó y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, "son íntimos amigos, entienden la política desde la moderación", ha afirmado Bendodo, para quien "el PP no tiene techo" y es "un partido solvente", animando a "estar en la calle" porque "perder la calle es perder la realidad y el Gobierno: Sánchez se ha encontrado un revolcón" porque "el Falcon vuela tan alto que no ves las grietas que deja el socialismo".

En su intervención, ha dicho que "hubo años donde no había alternancia" en Andalucía y, finalmente, en 2018 "las fuerzas del cambio sumaron y hubo una gestión ilusionante que se ha confirmado en las últimas elecciones con una victoria amplia" de Juan Manuel Moreno. También ha dicho que "la historia de Feijoó es de mayorías y lo vamos a intentar a nivel nacional".

SENTIMIENTO DE ORGULLO

El mayor éxito del Gobierno del PP en Andalucía ha sido "levantar otra vez el sentimiento de orgullo de los andaluces" porque "se puede vivir sin el yugo de una Administración pública oprimiéndote", ha continuado Bendodo, quien ha resaltado la rebaja de impuestos, avanzando que Moreno presentará otra reducción fiscal próximamente, y la disminución de las trabas burocráticas.

Ha dejado claro que el modelo del PP de Andalucía es "el mismo" que el del alcalde de Zaragoza y presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, insistiendo en la reducción de impuestos.

Ha afirmado que el socialismo subía los impuestos "para colocar a más gente y más gente", mientras que los populares los bajan para que los ciudadanos tengan mas dinero, gasten más y así aumente la recaudación para invertir más en servicios públicos, de forma que después tres años bajando impuestos se sumaron 280.000 nuevos contribuyentes y la recaudación aumentó en 1.000 millones de euros.

MODERACIÓN

Además, Bendodo ha abogado por "hablar con todos y pactar con todos" porque el PP es un partido "moderado, de entendimiento", sin "líneas rojas", siempre dentro de la Constitución. "Hemos pactado leyes con Podemos, hemos hablado con todos y hemos hecho que el PP de Andalucía sea transversal", de forma que los votantes de PSOE o Podemos no lo vean como un partido "hostil".

"El mensaje de la moderación ha funcionado" y muchos votantes socialistas han apoyado a Moreno en las últimas elecciones autonómicas, ha dicho el coordinador general del PP, quien ha celebrado que "Andalucía cogió el tren que llevaba décadas perdiendo" y obtuvo la mayoría.

Bendodo ha asegurado que el presidente del Gobierno de Aragón y secretario general regional del PSOE, Javier Lambán, "es un sanchista más, uno de los alumnos más aventajados que tiene", aunque inicialmente "se llevaba tan mal" con Pedro Sánchez como la socialista andaluza Susana Díaz. "Ella le echó valor, este no", ha dicho Bendodo, emplazando a "meter más goles, no dar más patadas, no insultar, porque el insulto es el del que ha perdido los argumentos".

CASO ERE

Elías Bendodo ha recordado el caso judicial de los ERE, "el mayor caso de corrupción de España, 700 millones de euros de los parados, de partidas destinadas a la formación y la creación de empleo" que "el socialismo se repartía entre colegas, amiguetes y militantes del partido".

"Era así: Tengo una empresa, soy amiguete del consejero de turno; te voy a hacer un ERE y a dar tantos millones, pero tiene que meterme al secretario general de la agrupación local, a mi cuñado y a mi hermana y el otro, y entraban en el ERE sin haber trabajado nunca en la empresa". El dinero "lo gastaban en cocaína y prostíbulos", ha agregado, asegurando que "el socialismo iba dopado a las elecciones, comprando voluntades".

Por este motivo, "que el PSOE indulte al PSOE es una vergüenza que será muy difícil de aceptar", ha continuado Bendodo, quien ha recordado que el PP ha contado "lo que eran los ERE".

Por último, ha elogiado la "madurez" con que el PP ha resuelto su crisis meses atrás. También ha criticado que Pedro Sánchez "ha subido los impuestos 26 veces y ha nombrado a 39 ministros en 4 años".