Bendodo (PP) dice que Sánchez "tiene los mismos argumentos para hacerse un Boris Johnson"

Advierte que la respuesta de los socialistas ante la crisis está siendo igual que en la anterior, "negar la realidad"

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene los mismos argumentos para hacerse un Boris Johnson", en referencia al primer ministro de Reino Unido que ha anunciado este jueves su dimisión; apuntando que tiene "incluso más motivos" Sánchez que Johnson y que esto "no es una mala recomendación".

En su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de Málaga, del que es presidente, y donde ha participado también el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, Bendodo ha asegurado "te puedes defender en la trinchera del fuego contrario, pero del fuego amigo no sales vivo". "Y eso le está pasando a Sánchez, que no se puede defender de los suyos propios", ha apuntado.

"Tenemos un presidente del Gobierno que no está gobernando, está resistiendo; dedica el 50% del tiempo a resistir y el otro 50% a combatir su oposición interna que le hace Podemos, y así es imposible gobernar, es imposible que te preocupes del problema de los españoles", ha dicho el coordinador 'popular'.

Al respecto, ha señalado que "cuando uno vuelca todo su esfuerzo en resistir y no en gobernar el resultado es un 10% de inflación", considerando que "alguna parte" sí es culpa de Putin "como ha dicho Sánchez", pero "no toda, porque en febrero no había guerra y la inflación estaba en el 7,6%; lo fácil es echar la culpa a la guerra y no asumir responsabilidades".

Bendodo ha advertido que la respuesta del PSOE "ante esta situación de incipiente crisis está siendo la misma que ante la anterior: negar la realidad". Ha recordado que el entonces presidente del Gobierno, el socialistas José Luis Rodríguez Zapatero, empezó "negando la crisis".

"Cuando todo el mundo veía al lobo venir, los brotes verdes solo los veía Zapatero; ponerse una venda en los ojos y seguir adelante como un sonámbulo, esto pasó en España y pagamos las consecuencias y está pasando ahora otra vez", ha dicho.

Asimismo, ha criticado que Sánchez "lo que ha hecho es meterle mano a todo y eso no se puede"; "meterle mano al CIS, a la Fiscalía, la INE, a la Abogacía del Estado, al Tribunal Constitucional, a las empresas estratégicas", apuntando que "el intervencionismo socialista habla de una mala calidad democrática como país".

Por contra, ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha demostrado en 100 día que lleva prácticamente al frente del partido que no es la oposición, es la alternativa a Sánchez", destacando que "ha conseguido que dejemos de hablar de nosotros y hablemos de los españoles y sus problemas".

"Lo más importante es que el PP sea la herramienta útil para sacar a España de la crisis", ha manifestado Bendodo, quien ha señalado que las elecciones andaluzas "son la antesala de lo que tiene que ser el cambio de gobierno en España".

Ha reiterado que la mayoría de Juanma Moreno en Andalucía "marca un nuevo ciclo que hace que el PP, no solo aquí sino en toda España, no tenga techo", recordando que el socialismo "decía que el PP podía gobernar en España alternándose con el PSOE, pero nunca en Andalucía, porque era su propiedad, su cortijo y fijaos el resultado ahora que nos han dado los andaluces".

"Por tanto, todo es posible en cualquier municipio", ha incidido Bendodo, asegurando que "todos los candidatos tenéis la opción de ganar en vuestros municipios, el PP de Málaga y de Andalucía ha demostrado que nada es imposible".

Se ha referido a la "falta" de AVE a Málaga y ha señalado que "el mayor peligro que tiene la Costa del sol se llama Pedro Sánchez". "Esto hay que resolverlo urgentemente porque el turismo es una parte muy importante del PIB", ha dicho, esperando que "no sea castigar a unos territorio en función de lo que hayan votado o no". Así, ha apostado por "una solución" y ha asegurado que el PP de Málaga "está en la línea de exigir más frecuencia".