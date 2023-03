Bendodo (PP): España "no se merece la agonía" del Gobierno "contra la gente" de Sánchez con sus socios "a garrotazos"

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha aseverado este sábado que España y los españoles "no nos merecemos la agonía" del actual Gobierno de Pedro Sánchez, un "Gobierno contra la gente" compuesto por unos socios --PSOE y Unidas Podemos-- que están "a palos, a garrotazos" entre sí, pero que "aunque se maten vivos entre ellos, aguantan por mantenerse en el sillón".

Así lo ha denunciado el dirigente del PP en una intervención ante los medios al visitar una carpa informativa de su partido en Málaga, y donde Bendodo ha denunciado que "España va hacia atrás por culpa" de un Gobierno que "se está hundiendo, que no tiene salvación" y que "lo peor" que tiene es que "pretende hundir al país con ellos".

"Y eso los españoles no lo podemos permitir", ha avisado el representante del PP, que ha descrito al Gobierno de coalición como un "dúo Pimpinela" y un ejecutivo "de colisión" que "sufre" España, que "no puede avanzar por culpa de este Gobierno en contra de la gente", según ha insistido Bendodo, que ha sentenciado que "nunca dos socios de gobierno se habían llevado tan mal".

En esa línea, ha llamado la atención acerca de que "una parte del Gobierno", la de Podemos, "ha llamado a la otra 'fachas', 'fascistas' y 'radicales'". "Eso es inédito, nos lo cuentan y no nos lo creemos", pero Sánchez "no sólo no pone orden, sino que se ha unido con entusiasmo a ese peligro populista de Podemos, insultando a los empresarios, que son los que crean empleo en nuestro país", y "aprobando por decreto y sin consenso subidas fiscales", ha criticado también Bendodo.

LA "TELE MONCLOA" DE SÁNCHEZ

Además, el coordinador del PP ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no quiere ni escuchar ni ver a la gente ni en pintura, no puede salir a la calle", y "nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez sólo se deje ver con figurantes, sin medios de comunicación, con esas personas que han pasado un casting previo y que al final son cargos del PSOE o familiares de socialistas".

"Por tanto, lo que estamos viendo es una serie de 'Tele Moncloa', una productora de televisión que ha montado Pedro Sánchez con el dinero de todos, un paripé donde hace ver que ciudadanos que pasaban por allí se reúnen con él", pero que realmente han sido "seleccionados previamente, son todos del PSOE", y con ellos el presidente "pretende simular cercanía cuando Sánchez, ante todo, es lejanía, no cercanía", según ha aseverado Bendodo.

En esa línea, ha remarcado que el presidente del Gobierno "está alejado de la realidad", y "con estos montajes demuestra que tiene pánico a salir a la calle".

EL GOBIERNO "CONTRA LA GENTE"

Bendodo ha recurrido a la idea del "Gobierno contra la gente" para sostener que "ese debería ser el lema que utilice Pedro Sánchez en sus actos, porque ir contra la gente es ir en contra de la unidad de España eliminando la sedición; es abaratar la corrupción en España, indultar a los golpistas en Cataluña, permitir una 'Ley del 'sólo sí es sí'" por la que "más de 750 condenados por agresión sexual o violación han visto reducidas sus condenas, y 75 de ellos están fuera de la cárcel".

"Ir contra la gente es que el PSOE vuelva otra vez a las andadas y a gastarse el dinero de todos en prostitutas y drogas", ha añadido Bendodo, que aprovechando la presencia de Sánchez este sábado en la provincia de Huelva para instar al presidente del Gobierno a "pedir perdón" en esta comunidad autónoma.

Tras añadir que "lo peor que hay en política es no dar la cara", el coordinador general del PP también ha criticado que el presidente "no tuvo la valentía" de acudir a la votación, en el Congreso de los Diputados esta semana, de la proposición de ley del Grupo Socialista para reformar la Ley del 'sólo sí es sí', de forma que Sánchez "se quedó en el despacho" y "no pudimos contar con su voto" para esa iniciativa que respaldó el PP, según ha censurado Bendodo, que también ha criticado que el presidente "no se atreve tampoco a destituir a la cúpula del Ministerio de Igualdad, que es un peligro, una vergüenza para nuestro país".

El dirigente del PP ha agregado que, "para estar en política, en el servicio público, hay que tener agallas", para tomar decisiones que a veces "no son las que le gustan a tu socio de gobierno o a la gente", pero que son las "correctas", y "hay que mirar los problemas de frente", pero Sánchez "está todo el día mirándose al espejo, preguntándose cómo pasaré a la Historia", según ha lamentado Bendodo.

Ha augurado al respecto que el también secretario general del PSOE "pasará a la Historia dentro de poco", con un "balance" sustentado en "la Ley del 'sólo sí es sí', el debilitamiento del Estado por haber eliminado la sedición, el abaratamiento de la corrupción, haber indultado a los golpistas en Cataluña y haber vuelto a las andadas con el caso del 'tito Berni', del que pocas explicaciones ha dado", ha apostillado.

"Sin duda, este Gobierno se ha demostrado que es un peligro para España", porque es "nefasto" y tiene a sus socios "peleados entre ellos, a palos, a garrotazos, hundidos hasta las rodillas, como el cuadro de Goya, que día a día sobreviven a insulto vivo", ha manifestado el dirigente del PP.

Frente a ello, Bendodo ha reivindicado la "suerte" que tiene el PP de poder "mirar a la gente a la cara y decirle lo que hacemos y lo que queremos hacer en el futuro". "El PP no tiene miedo a salir a la calle, está movilizado, unido, trabaja para la gente y puede rendir cuentas sobre nuestra gestión, sobre las cosas que hemos hecho, los proyectos realizados, los servicios públicos que hemos mejorado", ha defendido.

"Podemos presentar nuestras ideas y también nuestras propuestas de cara al futuro", ha insistido el dirigente del PP, que ha proclamado que "el cambio que llegó a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Málaga y a Andalucía" de la mano del PP "tiene que llegar también al conjunto de los españoles".