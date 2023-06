Bendodo (PP), sobre Pedro Sánchez: "Un presidente que no quiere que la gente vaya a votar es un mal demócrata"

Asegura que la principal razón para la convocatoria de las generales el 23J "es tapar la victoria del PP"

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha asegurado este viernes en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "un presidente que no quiere que la gente vaya a votar es un mal presidente y un mal demócrata" en relación con las elecciones generales del próximo 23 de junio. Ha añadido que las tres razones para que Sánchez haya convocado elecciones ha sido "tapar la victoria del PP", parar la "rebelión interna" dentro de su partido; y que "a diciembre no llegaba porque no le iban a dejar los suyos".

El líder 'popular' se ha manifestado en este sentido durante la clausura de la Junta Directiva Provincial del PP de Málaga, donde ha dicho que el presidente del Gobierno "sigue utilizando para su interés personal todas las herramientas democráticas de nuestro país".

"En sus planes, como última herramienta, como última estrategia, como última trampa, convoca unas elecciones con el objetivo en su subconsciente de que la gente no vaya a votar. Pedro Sánchez no quiere que la gente vaya a votar el próximo 23 de junio. Por eso pone las elecciones en plena temporada de verano. En plenas vacaciones, a finales de julio, cuando más calor hace, es un mal demócrata, es un mal presidente, lo sabíamos, pero un presidente del Gobierno que lo que quiere es que la gente no vaya a votar, es un mal presidente y un mal demócrata", ha afirmado.

A renglón seguido, Bendodo ha dicho que los españoles "no le vamos a dar la razón" y que van a salir masivamente a votar "para acabar con esta pesadilla de un presidente que solo piensa en él". También ha calificado la convocatoria del 23J como "una mentira más, cuando dijo que iba a agotar la legislatura".

Bendodo ha expresado que la primera razón para que Pedro Sánchez haya convocado elecciones ha sido "para tapar la victoria del Partido Popular, para que se hable de que se han convocado generales y no se hable del repaso que le hemos dado al 'sanchismo' en las urnas el pasado domingo".

"En segundo lugar --ha añadido-- para parar la rebelión interna que tenía, que ya más de uno le estaba diciendo 'puertas'. Y en tercer lugar, porque sabe que a diciembre no llegaba. Él no iba a ser el candidato en diciembre porque no le iban a dejar los suyos".

Ha dicho que en lugar de hacer autocrítica, el presidente le ha "pegado la bronca" a los españoles, "a siete millones de españoles que han votado al Partido Popular en estas elecciones", y también ha dicho que Sánchez quiere "que confundamos vacaciones con urnas y que elijamos entre vacaciones y urnas".

"23J NO ES VACACIONES O ELECCIONES, ES ESPAÑA O SÁNCHEZ"

A continuación, el líder 'popular' ha subrayado que "la cuestión del próximo 23 de julio no es vacaciones o elecciones. Es España o Sánchez. Eso es lo que se elija el 23 de julio" y se ha mostrado convencido de que se va a conseguir que más españoles vayan a votar "por esta estrategia absurda que ha hecho para fastidiarnos las vacaciones a todos".

Bendodo ha enumerado las que ha considerado "mentiras" del presidente del Gobierno refiriendo que dijo que "no podría dormir tranquilo" si tuviera que pactar con Podemos; que protegería el Estado "y lo que hizo al final fue eliminar el delito de sedición"; y que dijo que iba a luchar contra la corrupción "pero lo que hizo fue bajar el delito de malversación y reducir las penas por corrupción".

También ha hecho alusión a que Sánchez dijo que nunca pactaría con Bildu y ha enumerado los acuerdos con los que se llegó con esa formación política para la Ley de Memoria Democráctica, la reforma del Código Penal y la Ley de Vivienda "que protege precisamente a los okupas y desprotege un derecho fundamental como es la propiedad privada", además de criticar que "Bildu se ríe en su cara y mete 44 etarras en la lista de las municipales".

Bendodo ha afirmado que lo que le queda al presidente del Gobierno para ofrecer el 23 de julio es "un CIS trucado" y "otra vez el gobierno Frankestein": "Si Sánchez vuelve a gobernar en España no tiene otra opción de sumar que con los mismos, es decir, otra vez en el gobierno Podemos, los independentistas y los herederos de ETA".

También ha acusado al presidente de haberse "radicalizado": "Está pidiendo el voto al sector más radical de Podemos. Ya no sabe qué hacer, está desnortado. Por tanto, él está absolutamente acorralado y pretende que esta campaña sea la más sucia de la historia".

En este punto, Bendodo ha apostado por el proyecto de Núñez Feijóo con el que se pretende "que España funcione. Que los españoles nos sintamos orgullosos de ser españoles" y ha hecho un llamamiento a "derogar el 'sanchismo'".

Ha afirmado que "derogar el 'sanchismo' es que vuelva a haber delito de sedición, que vuelvan a aumentar las penas por corrupción en España, no pactar con los herederos de ETA, que la okupación ilegal se acabe en el país, que se bajen los impuesto y que "no haya un consejo de ministros que parece dos equipos de fútbol, 22 ministros".

"Se puede hacer más con menos. Eso es derogar el sanchismo: hacer las cosas mejor, creer en tu país, creer en los españoles. No pensar en uno mismo. Aquí Feijóo y todos nosotros venimos a desgastarnos para que no se desgasten los españoles y hacer todos los esfuerzos desgastándonos, los que tenemos esta responsabilidad, para que no se desgasten los españoles", ha dicho.

Ha señalado que "quedan 51 días para el cambio, para el cambio completo. La mitad del cambio llegó el pasado domingo. Hay que pasar página, hay que resetear. Y eso lo vamos a hacer el 23 de julio".

"Nos queda lo más importante del camino, nos queda el tramo más duro del camino, pero evidentemente esa victoria será un éxito para todos y sin ninguna duda será una gran noticia para el conjunto de los españoles", ha concluido.

ANÁLISIS DEL 28M

Bendodo también ha puesto en valor los resultados de las elecciones municipales del 28M en clave nacional, destacando que el PP ha conseguido la victoria después de siete años sin hacerlo.

Ha recordado que en 2019 el PSOE les sacó siete puntos a nivel nacional "y ahora le hemos ganado por 3,4 puntos y 760.000 votos de diferencia a nuestro favor. Nos ganaron por un millón y medio. Hemos recuperado el millón y medio más 760.000 votos".

Ha hecho un llamamiento a los integrantes del PP porque "el 28M es el primer escalón para el 23J" comparándolo con la segunda parte de un partido que, ha dicho, comienza el próximo lunes, y en el que ha asegurado que el PP tiene que "no solo mantener la distancia, sino que aumentarla" y pidiendo, para ello, "máxima implicación".