Bendodo: El PP-A no permitirá al Gobierno central "ni un ataque más a Andalucía" y critica que PSOE-A "calle y otorgue"

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP andaluz y consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha criticado los "ataques a la bandera de Andalucía y a los andaluces" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con el primer pago de los fondos extraordinarios para el COVID-19 a las autonomías y ha incidido en que no permitirán "ni un ataque más" a la comunidad andaluza. Además, ha lamentado que el PSOE-A, mientras tanto, "calle y otorgue".

"El PSOE se ha vuelto contra Andalucía y los andaluces; dicen: 'Como no gobernamos, a castigar al PP' pero no castigan al PP sino a los andaluces", ha sostenido en un acto público en Marbella (Málaga), con la participación de la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán; el coordinador de Hacienda del PP-A y consejero de Hacienda, Juan Bravo; y la alcaldesa y presidenta del PP marbellí, Ángeles Muñoz.

Bendodo ha asegurado que mientras el PSOE en el Gobierno de España "nos ataca", la formación socialista en Andalucía "calla y otorga y eso no puede ser". "Decía que el socialismo se ha vuelto en contra de Andalucía y no es una frase hecha. Perdemos 600 millones de euros del reparto de 6.000 millones de fondos COVID", ha reiterado, incidiendo en que a la región le hubieran correspondido 1.200 millones "y nos han dicho que van a transferir 597 millones".

El dirigente ha señalado que en Andalucía vive casi el 20 por ciento de los españoles y ha recordado que el PSOE-A decía que "si venía dinero del Estado el único criterio era el de población y hacemos nuestro eso".

"NO ES DINERO DE EUROPA PARA SÁNCHEZ SINO DE LOS ESPAÑOLES"

Ha manifestado, además, que la Unión Europea ha repartido los fondos para hacer frente al COVID-19 bajo criterios de población, tasa de desempleo y Producto Interior Bruto (PIB): "Pedimos que se reparta con el mismo criterio".

En este punto, el consejero andaluz ha subrayado que "no es dinero de Europa para Sánchez; es un dinero de los españoles y dice que se lo queda él y él dirá con su dedo a qué comunidad autónoma y a qué proyectos se lo dará".

"Me parece una gran irresponsabilidad, falta de seriedad que no se va a producir en ningún lugar de Europa", ha recalcado Bendodo, quien ha sostenido que reclamarán el papel que les corresponde: "No queremos ser más que nadie pero tampoco menos".

El portavoz 'popular' andaluz ha manifestado que les parece bien que Sánchez convoque una "macroreunión con los presidentes autonómicos y se quiera hacer la foto con las 17 banderas; esa es su forma de entender la política, imagen y sonido; pero no nos parece bien que se produzcan ataques a las banderas" y, en este caso, "el PP-A no va a permitir ni un ataque más a la de Andalucía ni a los andaluces por parte del PSOE en el Gobierno de España".

Ha apuntado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, salió de la reunión "como entró, sin información y sin aclarar dudas pero además salió decepcionado". "Nos parece mal, injusto, que el presidente del Gobierno considere a unas comunidades autónomas por encima de otras; todos los españoles somos iguales vivamos donde vivamos y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y los mismos derechos a que se nos trate mejor desde el punto de vista financiero, o peor, pero todos igual".

En este sentido, ha lamentado "lo que ha hecho Sánchez para hacerse la foto" con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, "dándole un déficit muy superior al que nos pueda dar a nosotros y eso no lo va a hacer Andalucía ni el resto de comunidades autónomas, estoy convencido".

Bendodo ha recordado, igualmente, la petición de Juanma Moreno para renegociar la Política Agraria Común (PAC) porque con la negociación del Gobierno en Bruselas la comunidad andaluza "pierde 1.300 millones y 5.000 empleos directos"; además de recordar que el Gobierno "nos han retenido 200 millones de políticas de empleo"; por lo que ha insistido: "El ataque a la bandera no me lo invento".