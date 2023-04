Bendodo (PP): "Sánchez debería pedir mil disculpas, una por cada condena reducida y violador excarcelado"

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este domingo en Alicante que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debe pedir una vez disculpas sino "mil, una por cada condena reducida y violador excarcelado" por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

Así lo ha indicado durante una intervención en un acto con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y el presidente del PP de Alicante y candidato a la alcaldía de la ciudad, Luis Barcala, una convivencia de interventores y apoderados para las elecciones autonómicas y municipales.

Bendodo se ha preguntado si alguien "se puede fiar de un presidente del Gobierno que ha sacado a 103 violadores a la calle y ha reducido condenas a más de 1.000 agresores sexuales en España" --12 y cien en la Comunitat Valenciana, ha dicho-- y si alguien "se puede fiar de un presidente del Gobierno que prefiere cuidar a su gobierno antes que proteger a las mujeres o que destruye pruebas de casos de corrupción en lugar de investigarlas".

Asimismo, ha subrayado que Sánchez dijo que "no podría dormir" si tuviera que pactar con Podemos "y ahora lo tiene de socio" y que iba "a tipificar como delito el referéndum ilegal y ha eliminado el delito de sedición". "¿Dejaríais la llave de vuestra casa o compraríais un coche a Pedro Sánchez?. Ni de coña, no somos tontos", ha apuntado al auditorio, a quien también ha recalcado que la Ley de Vivienda se ha pactado con Bildu y los independentistas. "No cumple nunca, miente, nos engañó a todos para llegar a la Moncloa", ha criticado.

CONVENCIÓN MUNICIPAL

Bendodo también ha tenido palabras sobre la Conferencia Municipal del PSOE que se ha celebrado en València, de la que ha dicho que los socialistas tuvieron que "tirar de fondo de armario" este sábado y acudir a José Luis Rodríguez Zapatero, porque la mayoría de los barones "ha dado la espantada porque saben que (Sánchez) es activo tóxico". "El único que levantó la mano para decir 'ven aquí' es Puig", ha recalcado, y le ha dicho: "Esto de hacer la pelota nunca está bien".

Para Bendodo, la conclusión de la conferencia es que en el programa electoral socialista se va a incluir la persecución de los que utilicen la prostitución. En esta línea, ha ironizado con el que PSOE es "una voz autorizada" para hablar de esto porque "en Andalucía se gastaron 30.000 euros con la tarjeta de la Junta en los prostíbulos" y el "'Tito Bernie' iba a prostíbulos en Madrid y los pagaba otro". "Han tirado de experiencia propia para incluirlo en su programa electoral, nadie mejor que ellos para hablar de esta cuestión", ha concluido.