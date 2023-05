Bendodo pregunta a Espadas qué opina de que "vayan etarras en listas del partido que apoya al PSOE en el Gobierno"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha preguntado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y a todos los candidatos de este partido en Andalucía "qué opinan de que vayan etarras en las listas del partido que apoya al PSOE en el Gobierno". "Están a favor, están en contra, le parece digno", ha cuestionado, considerando que lo que tienen que hacer los socialistas "es romper con Bildu".

"Qué opinan de que su partido esté pactando con Bildu que lleva más de 40 dirigentes de ETA en las listas", ha incidido Bendodo, quien ha señalado que el PSOE-A "no dice ni pío" al respecto. "No nos creemos una palabra ni de Pedro Sánchez ni de sus candidatos si no rompen con Bildu", ha apuntado.

En un acto con la candidata a la Alcaldía de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha considerado "una verdadera vergüenza y una infamia" que Bildu lleve "44 etarras en las listas de las municipales, siete de ellos condenados por delitos de sangre" y también que el PSOE "se apoye en un partido que lleva mil asesinatos a sus espaldas".

Para Bendodo, "darse la mano, acordar con un partido que mete a más de 40 etarras en las listas es la mayor traición que el sanchismo le ha hecho al socialismo y evidentemente también al conjunto del país" y ha incidido en que "todo el mundo mira hacia otro lado y es una vergüenza y una indignidad".

Según Bendodo, "tenemos a un Pedro Sánchez mirando hacia otro lado y silbando, tenemos a los dirigentes del PSOE avergonzados, pero nadie dice ni mu y solo Sánchez dijo que le parece indigno". "Yo le digo que tan indigno es que vayan etarras en la lista de las elecciones municipales con Bildu como que él pacte con Bildu las leyes de este país. Tan indigno es una cosa como la otra", ha manifestado.

En este punto, el dirigente 'popular' ha recordado que Sánchez "nos dijo a todos los españoles 'nunca voy a pactar con Bildu'", pero ha pactado con ese partido durante esta legislatura la Ley de Memoria Democrática, la reforma del Código Penal y ahora la Ley de Vivienda, ha recordado.

Además, ha lamentado que 30 políticos del País Vasco del PP y también del PSOE "no se pueden presentar en las candidaturas porque ellos mismos, ETA, los asesinó vilmente", señalando que: "No seré yo el que diga que las papeletas del PSOE están manchadas de sangre, de la sangre de las víctimas. No lo voy a decir yo porque es que lo están diciendo por la calle los ciudadanos".

Así, se ha preguntado qué opinan "los socialistas de toda la vida, muchos de ellos con compañeros asesinados por ETA" de que el PSOE "esté pactando con Bildu que lleva más de 40 dirigentes de ETA en sus listas" y de que Sánchez "esté mirando hacia otro lado", citando, entre otros, a Ximo Puig, Emiliano García-Page o Felipe González; y también se ha cuestionado qué pensarían al respecto Alfredo Pérez Rubalcaba o Enrique Múgica.